Acordul de preț în avans – un instrument strategic în contextul noilor limitări de deductibilitate în România

România introduce, începând cu anul fiscal 2026, un regim fiscal special care limitează deductibilitatea anumitor cheltuieli cu entități afiliate nerezidente. Această schimbare are impact major asupra companiilor cu tranzacții transfrontaliere, în special în domeniul serviciilor de management, consultanță și drepturi de proprietate intelectuală.

Ce presupune noua regulă?

Noul regim fiscal introdus stabilește un plafon strict pentru deductibilitatea anumitor cheltuieli înregistrate în relația cu entități afiliate nerezidente. Practic, dacă o companie din România are o cifră de afaceri mai mică de 50 milioane EUR în anul precedent și înregistrează cheltuieli pentru drepturi de proprietate intelectuală, cheltuieli de management sau/și consultanță de la entități afiliate din afara țării, aceste cheltuieli vor fi supuse unei limitări semnificative. Mai exact, valoarea deductibilă nu va putea depăși 1% din totalul cheltuielilor companiei.

Este important de subliniat că această limitare nu se referă la toate tipurile de cheltuieli, ci doar la cele care implică tranzacții cu entități afiliate nerezidente, ceea ce înseamnă că impactul va fi resimțit în special de companiile care fac parte din grupuri multinaționale și achiziționează servicii sau drepturi de proprietate intelectuală de la societăți afiliate din afara României.

Excepții

Nu intră sub incidența plafonului de 1% cheltuielile efectuate pentru obținerea mărcilor, desenelor și modelelor industriale, drepturilor de autor și altele asemenea, înregistrate în România, precum și cheltuielile care se capitalizează în valoarea imobilizărilor corporale și necorporale. De asemenea, instituțiile de credit – persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit – persoane juridice străine sunt excluse din sfera de aplicare a acestor limitări.

Acordul de preț în avans – soluția strategică pentru noile limitări

Acordul de preț în avans (‘APA’) devine altfel un instrument esențial în contextul noilor reguli, deoarece contribuabilii care dețin sau începând cu anul fiscal 2027/anul fiscal modificat care începe în anul 2027, solicită ANAF un astfel de acord pentru tranzacțiile vizate sunt excluși de la aplicarea plafonului de 1%. Această excludere reprezintă un avantaj competitiv major pentru companiile care au structuri complexe, implicând servicii de management, consultanță sau aranjamente privind drepturile de proprietate intelectuală.

Prin obținerea unui APA cu autoritățile fiscale române, companiile își asigură certitudine asupra metodologiilor de prețuri de transfer, ceea ce le permite să evite interpretările subiective și riscul de ajustări fiscale ulterioare. În plus, eliminarea limitărilor de deductibilitate nou introduse în legislație reduce presiunea asupra costurilor și oferă predictibilitate în planificarea financiară.

Beneficiile nu se opresc aici: acordurile de preț în avans contribuie la diminuarea riscului fiscal și la prevenirea disputelor costisitoare cu autoritățile fiscale, oferind un cadru clar și agreat pentru tranzacțiile intra-grup.

Este important de menționat că în acest an, România a consolidat atractivitatea acestui instrument prin introducerea opțiunii de roll-back a APA de până la cinci ani, care permite alinierea tranzacțiilor istorice la metodologiile convenite, reducând astfel expunerea la ajustări retroactive de prețuri de transfer.

Posibile evoluții

În prezent, autoritățile analizează regimul impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), iar eliminarea acestuia este luată în considerare ca opțiune reală începând cu anul 2027. În cazul eliminării IMCA, nu este exclus ca limitarea deductibilității să fie extinsă și la contribuabilii cu cifră de afaceri mai mare de 50 milioane EUR. Deși mediul de afaceri ar saluta eliminarea cât mai rapidă a IMCA, o astfel de extindere a limitării deducerii anumitor cheltuieli ar reprezenta o schimbare majoră, cu impact direct asupra marilor companii, în special asupra celor care derulează tranzacții complexe cu entități afiliate nerezidente. Deși nu există încă un proiect legislativ oficial, declarațiile recente indică faptul că Guvernul explorează măsuri alternative pentru a menține echilibrul bugetar și a combate practicile de optimizare fiscală agresivă.

Implicații pentru mediul de afaceri

Având în vedere acțiunile recente ale ANAF, care are în prezent aproximativ o treime dintre marii contribuabili supuși inspecțiilor fiscale, importanța unei planificări proactive în materie de prețuri de transfer a crescut semnificativ. În acest context, președintele ANAF a reiterat angajamentul instituției de a simplifica procesul de obținere a acordurilor de preț în avans și a încurajat contribuabilii să depună mai multe cereri de APA, asigurând că soluționarea acestora în timp util va fi o prioritate.

În acest context, acordurile de preț în avans nu mai sunt doar o opțiune, ci devin un instrument strategic pentru companiile care urmăresc stabilitate, conformare și optimizare fiscală pe termen lung.

Noua limitare privind deductibilitatea fiscală reprezintă o schimbare semnificativă în abordarea României față de tranzacțiile intra-grup transfrontaliere. Pentru a se adapta, companiile ar trebui să:

Analizeze dacă tranzacțiile lor intra-grup se încadrează în sfera noilor reguli și să evalueze impactul asupra poziției fiscale;

Ia în considerare solicitarea unui APA pentru a obține certitudine în ceea ce privește politicile de prețuri de transfer aplicabile și pentru a beneficia de excluderea de la limitările de deductibilitate;

Exploreze opțiunea de roll-back a APA pentru a gestiona eventualele riscuri de ajustări de prețuri de transfer pe perioade anterioare.

***

Despre EY România

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 406.209 de angajați în peste 700 de birouri în 150 de țări și venituri de aproximativ 53,2 miliarde USD în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2025. Rețeaua lor este cea mai integrată la nivel global, iar resursele din cadrul acesteia îi ajută să le ofere clienților servicii prin care să beneficieze de oportunitățile din întreaga lume.

Prezentă în România încă din anul 1992, EY furnizează, prin intermediul celor peste 1.000 de angajați din România și Republica Moldova, servicii integrate de audit, asistență fiscală, juridică, strategie și tranzacții, consultanță către companii multinaționale și locale.

Avem birouri în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Chișinău. EY România s-a afiliat în 2014 singurei competiții de nivel mondial dedicată antreprenorialului, EY Entrepreneur Of The Year. Câștigătorul ediției locale reprezintă România în finala mondială ce are loc în fiecare an, în luna iunie, la Monte Carlo. În finala mondială se acordă titlul World Entrepreneur Of The Year. Pentru mai multe informații, vizitați: www.ey.com

Autori: Adrian Rus, Partener, liderul departamentului Prețuri de transfer, EY România, și Georgiana Bizdrigheanu, Senior Manager, Prețuri de transfer, EY România

Articol susținut de EY România