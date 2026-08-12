Actrița dintr-un cunoscut serial de comedie anunță că are cancer în stadiu patru. „E prea târziu pentru chimioterapie”

Lucy Davis, actrița cunoscută mai ales pentru rolul lui Dawn Tinsley din serialul britanic „The Office”, a declarat că suferă de cancer de sân în stadiul patru, incurabil, scrie publicația britanică The Guardian.

Actrița în vârstă de 53 de ani a spus că a fost diagnosticată acum un an și jumătate și că boala a metastazat la oase, inclusiv la coloana vertebrală, șoldul drept și coaste. Ea a afirmat că este prea târziu pentru chimioterapie.

Lucy Davis a făcut anunțul marți, pe Instagram: „În acest moment, încerc să-mi trăiesc ce mi-a mai rămas din viață cât mai plăcut posibil. „Întotdeauna îmi place să găsesc lecții de învățat în orice eveniment negativ. Iar cancerul nu m-a dezamăgit în această privință; am învățat multe din această experiență și sunt recunoscătoare pentru asta. „După cum unii dintre voi probabil știți, durerea poate fi cu adevărat ceva de neimaginat. Poate fi dificil să stau în picioare și să merg prea mult timp, iar uneori am nevoie să folosesc un scaun cu rotile (așa că, dacă mă vedeți mergând șovăielnic într-unul, nu ezitați să mă împingeți puțin!).”, a scris Davis.

Aceasta a precizat că este împăcată cu ceea ce urmează.

„Nu mi-e frică de ce va urma. Sunt împăcată cu asta. O voi revedea pe Gracie [câinele ei care a murit] mai devreme decât mă așteptam, iar pentru mine, a-mi părăsi trupul fizic înseamnă pur și simplu să mă întorc acasă. Toată durerea este pentru familia mea; pentru ei este mult mai greu decât pentru mine”, a adăugat actrița.

Devenită celebră într-un serial cu Ricky Gervais

Lucy Davis a devenit celebră interpretând rolul recepționistei Dawn în versiunea originală a serialului „The Office”, care urmărea viața angajaților de la firma de comerț cu hârtie Wernham Hogg din Slough, iar co-creatorul serialului, Ricky Gervais, îl interpreta pe managerul David Brent.

Serialul a fost difuzat de BBC 1, iar ulterior, acesta a avut mai multe variante francizate în Germania, Statele Unite sau în alte țări. Versiunea americană, cu Steve Carrell este disponibilă și pe Netflix.