Acuzat că l-a mințit pe Nicușor Dan, Ilie Bolojan ripostează la declarațiile lui Grideanu și Tomac: „Invenții toxice”

Șeful PNL, Ilie Bolojan, a declarat joi că nu a fost de acord, nici măcar de principiu, ca partidul va vota un posibil guvern format din tehnocrați, după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, și fostul premier desemnat, Eugen Tomac, au susținut că prim-ministrul demis a acceptat această soluție apoi s-a răzgândit.

„Încetați cu minciunile folosite pentru a vă justifica eșecurile, fuga de răspundere și comportamentul neprincipial! Observ că se rostogolesc în spațiul public o serie de invenții toxice. Ca să fie clar: niciodată nu am formulat vreun acord, nici măcar de principiu, pentru învestirea unui guvern tehnocrat. Am spus public că aceasta ar fi putut fi una dintre soluțiile teoretice constituționale, în funcție de îndeplinirea unor condiții care nu au fost îndeplinite”, a scris șeful liberalilor într-un mesaj pe Facebook, fără a-l nominaliza pe liderul PSD.

În mesajul în care Bolojan a ripostat la acuzații, liderul liberalilor a subliniat că doar PNL va lua decizii privind formațiunea politică, iar hotărârile „nu se iau pe sub masă, oricât de importantă ar fi aceasta”.

„Totodată, nu s-a pus problema să tranzacționez pentru mine sau pentru vreo altă persoană vreo funcție, în schimbul unui acord care nu a fost vreodată în discuție. De la începutul acestei crize, declanșate pentru distrugerea PNL, ar fi trebuit să înțelegem măcar cât de scurte sunt picioarele minciunii. Ca și ale trădării, de altfel”, a mai precizat Bolojan.

Reacția sa a venit la scurt timp după ce Grindeanu a declarat, în Parlament, după ședința PSD, că liderul PNL l-a mințit pe șeful statului, Nicușor Dan, că acceptă un Guvern tehnocrat și, de aceea, s-a ajuns la criza politică actuală.

„E de datoria mea să vă spun să întăresc ceea ce am văzut ca a spus Eugen Tomac, care e adevărul. (…) În momentul în care ești președinte de partid și îl minți pe președintele României că, da, intri într-un guvern tehnocrat și după 3 zile vii și spui «Intru în acest guvern da’ să nu fie apropiați ai PSD, intrăm și dăm votul dar să nu fie secretari de stat ai PSD», apoi te duci la partid și spui că nu votezi. La Bolojan mă refer. (…). A mințit președintele republicii și a ajuns să vină de la o zi la alta cu alte scenarii și alte cerințe”, a declarat Grideanu.

PNL s-a râzgândit privind susținerea unui guvern tehnocrat, susține Tomac

Eugen Tomac, consilierul prezidențial și fost premier desemnat, a susținut, miercuri, în prima apariție publică de când și-a depus mandatul, la Digi 24, că dacă partidele politice care au participat la negocierile de la Palatul Cotroceni erau „consecvente” nu s-ar fi ajuns la acest „impas”.

Tomac a explicat că imediat după moțiunea de cenzură care a dus la demiterea Guvernului Bolojan, președintele Nicușor Dan a încercat să găsească o soluție „rezonabilă”.

„Îmi amintesc că opțiunea pe care nu au refuzat-o PNL și PSD a fost aceea de a încerca să formăm un guvern de tehnocrați astfel încât proiectele și prioritățile care țin de PNRR și OCDE, și inclusiv de atragerea banilor SAFE, să găsească acest consens necesar. Este esențial, ca într-un moment de criză cu război la graniță să avem un Guvern care reprezintă credibilitate, își păstrează direcția țării”, a declarat, la Digi 24, Eugen Tomac.

Consilierul prezidențial a susținut că atât la negocierile oficiale, cât și la discuțiile informale, PNL și PSD au fost „singurele” deschise la soluția unui guvern tehnocrat, în timp ce UDMR a avut rezerve și și-a menținut această opinie, iar în USR părerile au fost „împărțite”.

Întrebat dacă liberalii au spus că vor vota un guvern tehnocrat, Tomac a spus că „nu doar că lucrurile se conturau în această direcție”, ci și că le-a propus liberalilor și șefului PNL, Ilie Bolojan, să înlocuiască orice nume din guvern care „ridică semne de întrebare”.

Tomac a mai precizat că îi lipseau „câteva voturi” pentru învestire. „În cursul zilei de sâmbătă aveam peste 200 de voturi”, a adăugat el, în condițiile în care pentru a fi învestit, guvernul său avea nevoie de cel puțin 233 de voturi. PNL anunțase public că nu va susține cabinetul Tomac.