Administrația Trump oferă milioane de euro organizațiilor din Europa aliniate mișcării MAGA. Care sunt scopurile declarate

Departamentul de Stat al SUA oferă subvenții de până la 3 milioane de dolari pentru organizațiile europene aliniate mișcării MAGA care luptă împotriva „cenzurii” și dezvoltă „legături civilizaționale” între SUA și continentul european, scrie Financial Times.

Departamentul de Stat al SUA a publicat luni online formularele de cerere pentru subvenții cuprinse între 1 și 3 milioane de dolari destinate organizațiilor europene ale societății civile și organizațiilor neguvernamentale, precum și instituțiilor de învățământ și grupurilor cu scop lucrativ care urmăresc să „abordeze provocările legate de suveranitatea națională, migrație, cenzură și războiul juridic, în conformitate cu filosofia politică comună, legislația și moștenirea noastră civilizațională occidentală comună”.

Pe parcursul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump, oficialii americani au acuzat Marea Britanie și UE că înăbușă libertatea de exprimare prin încercările lor de a reglementa discursul instigator la ură și că încearcă să neutralizeze manifestările suveranității naționale.

Aceste subvenții reprezintă unul dintre primii pași ai administrației Trump de a-și transforma retorica din ce în ce mai agresivă împotriva Europei în politică.

5 milioane de dolari pentru susținerea proiectului

La începutul acestui an, Departamentul de Stat a încercat să reorienteze un flux de finanțare existent destinat ajutorului extern pentru a sprijini think-tank-urile și organizațiile caritabile aliniate mișcării MAGA din întreaga Europă.

Conform unui comunicat al Departamentului de Stat, sunt disponibile aproape 5 milioane de dolari pentru susținerea proiectului, fondurile urmând să fie distribuite între doi sau trei beneficiari.

„Instituțiile supranaționale și guvernele folosesc puterea statului pentru a submina principiile fundamentale ale autoguvernării democratice prin legi excesiv de generale și vagi privind discursul instigator la ură și prin reglementări privind conținutul online care controlează și sancționează exprimarea, în timp ce suprimă participarea politică”, se precizează în comunicat.

Un purtător de cuvânt al departamentului a declarat anterior pentru Financial Times că acesta „nu finanțează și nu va finanța” partide politice în Europa sau în altă parte.

Strategia SUA

În timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump, oficialii americani au încercat să susțină politicieni populiști și naționaliști din Europa, printre care Viktor Orbán din Ungaria și membri ai partidului german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD).

Strategia de securitate națională a administrației SUA, publicată anul trecut, făcea apel la „cultivarea rezistenței” față de traiectoria actuală a Europei.

Documentul avertiza că Europa se confruntă cu riscul „dispariției civilizaționale” din cauza migrației în masă, a scăderii natalității și a pierderii suveranității în favoarea Bruxelles-ului.

Rezultate mixte

Sprijinul SUA pentru partidele de dreapta a avut rezultate mixte. Liderii naționaliști din Europa, precum Marine Le Pen sau Giorgia Meloni, și-au reconsiderat relația cu administrația Trump în urma războiului cu Iranul, care a determinat creșterea prețurilor globale la energie.

Vicepreședintele JD Vance, cel mai vehement critic al administrației în ceea ce privește Europa, s-a deplasat în Ungaria în luna aprilie pentru a-l susține pe Orbán, un aliat de lungă durată al lui Trump, cu câteva zile înaintea alegerilor urmărite cu mare atenție. În ciuda sprijinului acordat de Trump și Vance, Orbán a fost înlăturat de la putere în urma unei înfrângeri zdrobitoare.

AfD se află pe primul loc în sondajele de opinie din Germania și speră să obțină un succes important la alegerile regionale din această toamnă.