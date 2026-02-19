Administratorii de fonduri vor ca fondurile private de pensii să poată investi și în companii din Apărare cotate la bursă

Asociația Administratorilor de Fonduri din România (AAF) inițiază o propunere de modificare legislativă prin care fondurile de pensii românești să își poată extinde investițiile în companii din industria de apărare, securitate și tehnologii dual-use cotate la BVB.

Practic, AAF propune să se investească în companii strategice pentru apărarea țării, care produc și performanță financiară, protejând participanții la fonduri. AAF subliniază că investițiile vor fi supuse regulilor prudențiale stricte, astfel că investițiile ce ar putea finanța arme interzise sau controversate sunt explicit excluse, conform normelor internaționale.

Propunerea AAF este lansată într-un moment în care atenția publică este îndreptată mai mult ca oricând spre nevoia de siguranță, pe fondul unui context internațional tensionat: bugetele de apărare cresc, iar industriile militare caută capital. De altfel, Comisia Europeană a clarificat deja in decembrie 2025 că sectorul de apărare este ”tratat ca orice alt sector” și respectă regulile de eligibilitate ale finanțărilor durabile în conformitate cu Green Deal. Pentru România, va fi o adaptare pragmatică și esențială pentru siguranța economico-militară a statului și a cetățenilor săi, aliniată Strategiei Naționale de Apărare 2025–2030, dar și Strategiei de dezvoltare a pieței de capital, în contextul procesului de aderare la OECD.

Propunerea AAF contribuie la rezolvarea unei probleme a pieței românești de capital. Fondurile de pensii au devenit cei mai mari investitori la BVB și generează, dar și absorb peste o treime din lichiditate. Fondurile de pensii caută să-și diversifice portofoliile, își doresc mai multe sectoare cu acțiuni de calitate în care să poată investi. Acum, când industria de apărare beneficiază de finanțări naționale și europene, fondurile de pensii pot infuza capital pe termen lung în companii strategice din aceste sectoare, beneficiind de randamente superioare. Potrivit specialiștilor AAF, aceasta este exact oportunitatea de care un manager de fond ar vrea să beneficieze.

Printr-o astfel de schimbare, România prinde din urmă un trend pe care alte țări europene îl exploatează deja.

Totodată, AAF salută decizia Guvernului României de a introduce, în noul pachet de măsuri fiscale, stimulente care au ca obiectiv încurajarea investițiilor în rândul populației și creșterea nivelului de încredere în piața de capital și în administratorii de fonduri. AAF precizează că, prin introducerea deductibilității pentru investițiile de până la 400 de euro anual ale persoanelor fizice în acțiuni, obligațiuni listate pe burse din UE sau titluri de participare în fonduri de investiții, România face pași importanți în direcția dezvoltării unei culturi investiționale solide, care să asigure o mai mare independență financiară în rândul populației.

„Prin stimulente fiscale directe, România se aliniază la regulamentele europene și la bunele practici existente în alte state membre, unde participarea populației la piața de capital este semnificativ mai ridicată. În același timp, această inițiativă sprijină obiectivul nostru strategic de creștere a numărului de investitori individuali și de reducere a decalajului dintre România și alte piețe europene”, este de părere Horia Gustă, președintele AAF.

Propunerile AAF au fost facute in contextul dezbaterii publice a Legii privind instituirea unor măsuri de relansare economică, creștere a investițiilor productive și a competitivității, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal –bugetar.

AAF consideră că România are nevoie de aceste modificări legislative, care vin în sprijinul siguranței naționale, a economiei mai robuste și al unei piețe de capital mai mature.

Asociația Administratorilor de Fonduri din România reunește 23 societăți de administrare a investițiilor (SAI) și administratori de fonduri de investiții alternative (AFIA), Fondul Proprietatea și patru bănci depozitare.