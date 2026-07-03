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Rețele de socializare / Fotografie ilustrativă, Foto: Vasin Lee / Shutterstock.com

Adolescenții români se lovesc de două mari probleme online. Verificarea vârstei nu rezolvă adevăratul pericol de pe rețelele sociale

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În ultimii ani, dezbaterea europeană despre siguranța copiilor online s-a concentrat aproape obsesiv pe verificarea vârstei și pe limitarea accesului minorilor sub 16 ani la platforme. Dar datele celui mai recent Eurobarometru arată că UE și guvernele naționale ar trebui să se concentreze, înainte de toate, pe aplicarea și îmbunătățirea regulilor deja existente.

Cel mai recent Eurobarometru publicat de UE privind relația adolescenților cu rețelele sociale arată că cea mai mare problemă identificată online de adolescenți (44% în România, 39% la nivel UE) este cea legată de conținutul generat de inteligența artificială, greu de recunoscut ca atare. A doua cea mai mare problemă identificată e cea legată de informații false sau înșelătoare (39% în România, 35% la nivel UE).

În ultimii ani, Europa nu a dus lipsă de inițiative legislative dedicate spațiului digital. Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) obligă marile platforme să evalueze și să reducă riscurile sistemice generate de propriile servicii, inclusiv cele care afectează minorii. 

Există deja obligații privind transparența, moderarea conținutului și gestionarea riscurilor dezinformării. Problema este că experiența utilizatorilor sugerează că efectele acestor reguli sunt încă insuficient vizibile.