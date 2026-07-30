Adolescentul tău nu citește? 10 titluri care îl pot convinge să nu mai lase cartea din mână

Cifrele de vânzare ale editurilor arată că românii citesc puțin. Și adulții, și copiii. Totuși, când adolescenții găsesc cartea potrivită, pot termina 400 de pagini într-un weekend. Lipsa interesului pentru lectură vine, de multe ori, din faptul că școala și, uneori, părinții, îi împing pe tineri spre cărți care nu au legătură cu preocupările lor.

Dacă ai acasă un adolescent care spune că lectura este plictisitoare, lista de mai jos te va ajuta să îi deschizi apetitul pentru citit.

Pentru această selecție am ales cărți premiate, recomandate de profesori, critici literari și publicații internaționale precum The Guardian, TIME sau BookTrust, dar și volume care au cucerit generații întregi de tineri. Sunt cărți despre adolescența de azi, povești de aventură, mistere și lumi fantastice. Am inclus și povești de iubire (fără să fie cringe, cum spun ei), precum și câteva titluri clasice care nu și-au pierdut deloc prospețimea.

Clasice, dar mereu actuale

„De veghe în lanul de secară”, de J.D. Salinger (15+)

Holden Caulfield are 16 ani și tocmai a fost exmatriculat din internat. În loc să se întoarcă imediat acasă, pleacă la New York, unde își petrece câteva zile printre cunoscuți și străini, încercând să amâne întâlnirea cu familia, dar și cu propriile neliniști. Povestea lui Holden rămâne actuală pentru că surprinde revolta adolescentului în fața ipocriziei adulților, nevoia de a fi ascultat și teama de trecerea spre o lume în care nu se regăsește. Vocea lui este sarcastică, imprevizibilă și vulnerabilă, iar cartea nu încearcă să-l transforme într-un adolescent-model și nici să-i ofere cititorului o lecție gata ambalată.

Este o carte potrivită pentru adolescentul care contestă regulile, refuză discursurile moralizatoare și crede că literatura clasică nu are nimic de spus despre viața lui. Într-o discuție despre cărțile pentru adolescenți, scriitoarea Ioana Nicolaie o recomandă tocmai pentru că le deschide mintea: „Dacă ești puști, nu înseamnă că ești tâmpit. Dacă ai 15 ani, nu înseamnă că n-ai minte și că vrei doar doze de emoție violentă. La 15 ani poți să citești foarte bine «De veghe în lanul de secară» de Salinger […] și să ai o revelație”, spunea scriitoarea în acel interviu.

Poate îi va plăcea și: „Povestea fără sfârșit”, Editura Arthur.

Pentru adolescentul care „urăște” lectura

„Tabăra”, de Louis Sachar (11+)

Stanley Yelnats ajunge pe nedrept la Camp Green Lake, un centru de detenție pentru minori aflat într-un deșert din Texas. În fiecare zi, băieții sunt obligați să sape câte o groapă mare, sub pretextul că munca le formează caracterul. Stanley începe însă să bănuiască faptul că gropile au un alt scop.

Cartea combină aventura, misterul și umorul într-o construcție în care întâmplările din prezent se leagă treptat de povești petrecute cu mult timp în urmă. Capitolele scurte și întrebarea din centrul acțiunii – ce caută, de fapt, conducerea taberei? – îl împing pe cititor spre pagina următoare. Dincolo de suspans, romanul vorbește despre prietenie, nedreptate și consecințele pe care faptele unei generații le pot avea asupra alteia.

Este o alegere bună pentru adolescentul care se plictisește repede, nu are răbdare cu descrierile lungi și are nevoie de o intrigă limpede pentru a intra într-o carte. Scriitoarea britanică Jasbinder Bilan a inclus romanul într-o selecție din The Guardian dedicată chiar băieților reticenți față de lectură.

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