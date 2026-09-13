Adrian Mutu, concluzie dură după plecarea lui Octavian Popescu de la FCSB: „Nu este una bună”

Adrian Mutu consideră că împrumutul lui Octavian Popescu la Levadiakos, în Grecia, reprezintă mai degrabă un semnal de alarmă decât un pas înainte în cariera fotbalistului de 23 de ani. Fostul atacant român a analizat situația lui Popescu și a pus accent pe regresul înregistrat de acesta în ultimii ani la FCSB.

„Depinde din ce unghi priveşti această plecare. Din punct de vedere fotbalistic, nu este una bună, pentru că nu e una pe merit, la o echipă mult mai mare faţă de FCSB. Nu este!

Eu cred că dificultăţile pe care le-a avut Tavi Popescu în ultima vreme, şi chiar mă uitam pe cifrele lui din sezonul 2021-2022, cel mai bun al lui de până acum, când a dat 10 goluri, este în continuă scădere. Tavi Popescu are cinci ani jucaţi la FCSB, iar ultimii trei au lăsat de dorit, au fost mai slabi chiar şi faţă de cel în care a debutat.

Plecarea lui este un mare semn de întrebare pentru el şi trebuie să-i dea foarte mult de gândit la ceea ce va face de acum încolo. Pentru că e într-o situaţie dificilă, într-adevăr. Profesional, mă refer. Dacă FCSB îl trimite acolo, înseamnă că vrea să scape de el”, a spus Mutu, potrivit primasport.ro.

La Levadiakos, Octavian Popescu va lucra din nou cu Elias Charalambous și Mihai Pintilii, foștii săi antrenori de la FCSB. Îi va avea coechipieri pe Adrian Șut și Alexandru Pantea.