Afacere hotelieră oprită surprinzător, după decesul fondatorului Alexandrion

Hotelul Orizont din Predeal, clasificat la 4 stele și considerat un reper al stațiunii montane, prezentat ca urmând să devină „Perla de la Valea Prahovei” și al cărui principal acționar este Transilvania Investments Alliance (fosta SIF Transilvania), va fi rescos la vânzare, tranzacția cu grupul Alexandrion fiind oprită.

Tranzacția a fost perfectată la finele anului trecut. A fost însă oprită ulterior, diferența de preț nefiind achitată până la termenul final, de 15 mai 2025, conform reprezentanților vânzătorului.

Citește continuarea pe Profit.ro.