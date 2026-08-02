Ai primit un SMS despre o amendă? Poliția Română anunță cum funcționează frauda care îi folosește identitatea

Poliția Română avertizează duminică asupra unei noi metode de înșelăciune online, în care infractorii folosesc identitatea Poliției Române și a altor instituții pentru a obține bani sau date sensibile de la victime.

Potrivit Poliției, în ultima perioadă, autoritățile au primit un număr semnificativ de sesizări din partea cetățenilor cu privire la mesaje frauduloase care utilizează în mod abuziv identitatea Poliției Române și a altor instituții publice.

„În cadrul acestei campanii, victimele primesc mesaje tip SMS sau prin aplicații de mesagerie care par a proveni de la „Poliția Română” și informează despre o presupusă amendă pentru depășirea limitei de viteză”, a anunțat Poliția Română.

Mesajele impun un termen foarte scurt pentru efectuarea plății, fiind însoțite de amenințări privind aplicarea unor penalități, executarea silită, blocarea conturilor bancare, imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodice, transferului de proprietate sau reînnoirii asigurării autovehiculului etc, a menționat Poliția.

„Această metodă reprezintă un exemplu clasic de „Government Impersonation Scam”, în care infractorii se prezintă drept reprezentanți ai unei autorități publice pentru a obține beneficii financiare sau acces la date sensibile”, potrivit autorităților.

Recomandările Poliției

Pentru a evita astfel de fraude, Poliția Română recomandă oamenilor să aibă în vedere următoarele măsuri: