INTERVIU. Ajuns la 80 de ani, unul dintre românii de legendă povestește cum i-a plătit Donald Trump o amendă. „Venea și el câteodată pe la meciuri”

Într-un interviu de colecție acordat Golazo, Ilie Năstase povestește cum și-ar dori un muzeu și o statuie lângă cea a lui Charles de Gaulle în Parcul Herăstrău din București și cum proiectul i-a fost refuzat de fostul primar general Nicușor Dan pe motiv că ar strica spațiul verde.

În interviu, Năstase povestește însă multe, multe alte amintiri.

Ilie Năstase îl admiră pe Nelson Mandela și e fascinat de Carlos Alcaraz. Vorbește despre bucuria tenisului, dispărută la jucătorii de astăzi. Povestește despre retragere ca despre un doliu.