Ajutoare 2026 pentru firmele românești: program nou din fonduri elvețiene, continuarea Startup Nation și plăți în programul Femeia Antreprenor, în proiectul de buget al Ministerului Economiei
StartupCafe.ro
Ministerul Economiei are prevăzută, în schița de buget pentru anul 2026, o listă lungă de programe de finanțare pentru firmele românești. Dintre cele cu șanse mai mari de a fi concretizate putem menționa noul program pe fonduri elvețiene SME Eco-Tech, continuarea programului Startup Nation și plățile către beneficiarele ediției 2024 a schemei de finanțare Femeia Antreprenor.