Alan Greenspan, fostul șef al FED, a murit la vârsta de 100 de ani

Alan Greenspan, președintele Rezervei Federale a SUA, care a dominat piețele globale la sfârșitul secolului al XX-lea, a murit la vârsta de 100 de ani, potrivit anunțului făcut de Financial Times.

Omagiat pe Wall Street, pe Capitol Hill și în mass-media în timpul perioadei sale de aproape două decenii la conducerea Fed-ului, Greenspan a fost o figură postbelică, care s-a bucurat de genul de atenție publică rareori acordată tribului tehnocratic al bancherilor centrali.

Spre sfârșitul mandatului său la Fed, la mijlocul anilor 2000, Greenspan era aclamat drept cel mai mare bancher central. Regretatul John McCain, fost senator republican din Arizona și candidat la președinție, a spus că rolul lui Greenspan este atât de important încât, dacă ar muri în funcție, tot ar trebui menținut la conducere.

Totuși, la doar doi ani după plecarea sa din 2006 de la banca centrală, SUA s-au trezit într-o vastă criză financiară, ceea ce a dus la acuzații conform cărora politicile de reglementare și monetare ale președintelui Fed au contribuit la favorizarea celei mai dezastruoase creșteri economice și economice din timpurile moderne.

Viața lui Greenspan a fost extraordinar de complexă. Primul său loc de muncă constant a fost ca membru al unei trupe de jazz în turneu, dar ulterior s-a mutat pe Wall Street în calitate de consultant economic.

Republican convins, a devenit ulterior o figură privilegiată la Washington și confident economic al mai multor președinți republicani, înainte de a ocupa în cele din urmă șefia FED.

O trecere în revistă a vieții sale de 100 de ani dezvăluie un om al contradicțiilor, precum și un talent excepțional. Un băiat retras care studia cu atenție orarele căilor ferate și statisticile de baseball, Greenspan și-a construit o reputație în lumea aanalizei statistice, atrăgând o gamă largă de clienți corporativi la baza sa de la firma Townsend-Greenspan, în parte datorită disponibilității sale de a explora cantități mari de statistici pentru a descoperi perspective asupra economiei.

Greenspan avea și o tentă extravagantă. În ciuda naturii sale literare, era pasionat de mașini: în 1959, de exemplu, putea fi găsit conducând un Buick decapotabil cu dungi cromate, pe care biograful său, Sebastian Mallaby, l-a descris ca fiind „un tonomat motorizat strident”. A avut o relație cu jurnaliste celebre Barbara Walters și, mai târziu, cu Andrea Mitchell, cu care s-a căsătorit în 1997 și care îi supraviețuiește.

După ce a avertizat decenii întregi cu privire la riscul ca ciclurile de credit să scape de sub control, Greenspan a fost acuzat la sfârșitul carierei sale că nu a reușit să atenueze pericolele care pândeau piața ipotecară securitizată.

Greenspan s-a născut pe 6 martie 1926 și a crescut într-un apartament cu un dormitor alături de bunicii și mama sa, Rose, în Washington Heights, New York. Părinții săi au divorțat când era mic, și, deși era singurul copil, tatăl său, Herbert, era o figură distantă.

Binecuvântat cu o formidabilă abilitate în matematică și o memorie pentru numere, Greenspan a luat inițial în considerare o carieră în muzică. A obținut un loc la Juilliard, renumitul conservator de muzică din New York, dar nu a rămas mult timp în instituție, hotărând în schimb, spre sfârșitul adolescenței, să se alăture trupei Henry Jerome, un grup de swing itinerant.

Greenspan a ajuns la concluzia că nu avea ceea ce era necesar pentru a fi un muzician de succes, în ciuda abilității sale pentru clarinet și saxofon, și s-a înscris ca student la Universitatea din New York în ultimele zile ale celui de-al Doilea Război Mondial, în 1945.

Acolo și-a început studiile formale de economie și și-a dezvoltat pasiunea pentru rezolvarea detaliată a problemelor empirice. Primul său loc de muncă după absolvire, în 1948, a fost la Conference Board, o organizație corporativă cu un departament de cercetare influent, unde a lucrat producând analize economice.

Apoi a intrat în parteneriat cu William Wallace Townsend, un fost trader de obligațiuni, și și-a dezvoltat o reputație pe Wall Street pentru analiza sa extrem de detaliată și fundamentată statistic a economiei SUA.

Greenspan s-a căsătorit cu prima sa soție, Joan Mitchell, în 1952, dar cuplul s-a despărțit după aproximativ un an. Prin intermediul acestei relații a întâlnit-o pentru prima dată pe emigranta rusă Ayn Rand, în 1952. Rand devenise faimoasă pentru romanul ei „The Fountainhead” , precum și pentru credința în puterea creativă a capitalismului și rolul vital al individului în societate.

Greenspan a devenit un prieten apropiat al lui Rand, care inițial l-a numit batjocoritor „Antreprenorul” din cauza manierei sale serioase și a înclinației sale pentru costumul și cravata închise la culoare. Influența ei asupra lui a fost profundă; a devenit un apărător public fervent al operei lui Rand.

Această credință în piețele libere nu l-a părăsit niciodată, dar pragmatismul lui Greenspan i-a asigurat intrarea și ascensiunea în elita republicană de la Washington, permițându-i să devină consilier a trei președinți republicani.

Greenspan s-a alăturat campaniei electorale a lui Richard Nixon din 1967, oferind consultanță economică și analize ale sondajelor. După demisia lui Nixon în urma scandalului Watergate, Greenspan a devenit președintele Consiliului Consilierilor Economici al lui Gerald Ford, devenind un consilier apropiat și om de încredere al președintelui.

Ulterior, s-a angajat să sprijine campania de succes a lui Ronald Reagan împotriva lui Jimmy Carter în 1980.

Reagan l-a numit pe Greenspan în 1981 să prezideze o comisie care să ia în considerare reformele sistemului public de pensii. La începutul anului 1987, Baker l-a abordat cu privire la președinția Fed; când Paul Volcker a demisionat mai târziu în acel an, Greenspan a primit nominalizarea lui Reagan și a fost confirmat de Senatul controlat de democrați.

Prima sa perioadă la Fed a fost un botez al focului. La doar două luni după ce a fost confirmat, piața bursieră s-a prăbușit în octombrie 1987, indicele Dow Jones Industrial Average scăzând cu 22% în Lunea Neagră.

Greenspan a răspuns angajându-se să ofere lichiditate pentru a sprijini sistemul financiar și să reducă ratele dobânzilor, iar prăbușirea pieței nu a dus la daune de durată sistemului financiar.

Însă, având în vedere dificultățile economice din 1989, noua administrație a lui George H.W. Bush a început să lanseze apeluri fervente pentru o politică monetară mai relaxată. În cartea sa, „ Epoca turbulenței”, Greenspan își amintește că aproape și-a vărsat cafeaua într-o duminică dimineață, urmărindu-l pe Dick Darman, directorul Biroului de Management și Buget, care declara în cadrul programului de televiziune „Meet the Press” că membrii Comitetului Federal pentru Piața Deschisă trebuie să fie „mai atenți la necesitatea de a evita intrarea economiei în recesiune”.

Presiunea exercitată în culise de secretarul Trezoreriei, Nick Brady, asupra lui Greenspan a fost și mai intensă – și a dus la o ruptură de durată între cei doi. SUA au intrat într-o recesiune superficială în 1990, înainte de a ieși din criză în 1991. Ulterior, Bush a declarat că refuzul Fed-ului de a relaxa politica mai agresiv a fost cauza înfrângerii sale electorale în fața lui Bill Clinton în 1992.

Administrația Clinton a optat pentru încetarea intimidării publice a Fed-ului în ceea ce privește politica monetară, o abordare urmată și de administrațiile ulterioare până la președintele Donald Trump.

În ciuda afilierii sale ferm republicane, Greenspan a fost renumit de Clinton și, probabil, a colaborat mai constructiv cu administrația acesteia din urmă decât cu președinția lui Bush.

În timpul celui de-al doilea mandat al lui Clinton, Greenspan și-a consolidat reputația de abordare a unor politici îndrăznețe, în timp ce banca centrală a fost presată să majoreze și mai mult ratele dobânzilor pentru a împiedica creșterea inflației .

În ceea ce privește economia reală, analiza lui Greenspan s-a dovedit a fi premonitorie: în timp ce între 1970 și 1995 productivitatea a crescut cu aproximativ 1,5% pe an, rata de creștere s-a dublat între 1995 și 2003. Cu toate acestea, pericolul potențial reprezentat de creșterea vertiginoasă a pieței bursiere a făcut obiectul unor ample dezbateri în cadrul Fed.

Profilul public al președintelui Fed urma să crească și mai mult spre sfârșitul deceniului, când banca centrală a fost recunoscută pentru contribuția la protejarea economiei americane de criza piețelor emergente din 1997-98, precum și de prăbușirea spectaculoasă a Long Term Capital Management, un fond speculativ important.

Greenspan a apărut pe coperta revistei Time în 1999, alături de secretarul Trezoreriei de atunci, Robert Rubin, și adjunctul său, Lawrence Summers, în rolul „comitetului pentru salvarea lumii”.

Perioada a confirmat dominația lui Greenspan nu doar asupra propriei instituții, unde a menținut o influență fermă asupra procesului decizional, ci și asupra piețelor financiare, care erau captivate de priceperea sa în combaterea crizelor – precum și de creșterea aparent inexorabilă a prețurilor acțiunilor.

La sfârșitul anilor 1990, îngrijorările legate de acțiunile supraevaluate au început să se intensifice pe măsură ce sectorul tehnologic era în plină expansiune. Greenspan semnalase riscurile în 1996 într-un discurs în care a vorbit despre „exuberanță irațională”, dar nu a depus eforturi pentru a ține sub control boom-ul cu ratele dobânzilor.

Urmările crizei industriei dotcom de la începutul noului secol au determinat o rundă de relaxare monetară agresivă, Fed-ul reducând rata dobânzii cheie la doar 1%. Reducerile abrupte au fost justificate de avertizarea oficialilor cu privire la necesitatea combaterii deflației.

Fed a început să înăsprească constant politica în 2004, readucând ratele dobânzilor peste 5% în urma pensionării lui Greenspan la începutul anului 2006. Criticii susțin că Fed a contribuit la dezechilibre periculoase în această perioadă prin menținerea ratelor dobânzilor prea scăzute pentru prea mult timp, prin creșterea lor prea previzibilă în 2005-2006 și prin faptul că nu a pledat pentru o supraveghere mai strictă a sistemului financiar.

John Taylor, economist la Stanford și fost oficial al Trezoreriei, a fost printre cei mai vocali susținători ai opiniei că politica monetară laxă a Fed a umflat o bulă imobiliară.

Alți economiști rămân de părere că lui Greenspan i-ar fi fost greu să folosească ratele dobânzii în anii 2000 pentru a scurtcircuita boom-ul creditării. Instrumentul ratei dobânzii este considerat de ei prea simplist pentru a fi folosit pentru a viza exuberanța de pe piețele financiare.

În întreaga lume, unele guverne au adoptat ulterior așa-numitele instrumente de politică „macroprudențială” ca alternativă, deși dezbaterea despre eficacitatea acestora și rolul politicii monetare continuă nestingherită.

Greenspan a fost răsfățat cu numeroase distincții și onoruri datorită perioadei de stabilitate pe care a prezidat-o. Printre acestea s-au numărat titlul de cavaler onorific din partea reginei Elisabeta a II-a și Medalia Prezidențială a Libertății – cea mai înaltă distincție civilă a Americii – care i-a fost acordată în 2005 de George W. Bush.

Totuși, la puțin peste doi ani după ce Greenspan a părăsit Fed, banca centrală se lupta cu prăbușirea Bear Stearns, urmată de implozia Lehman Brothers și o serie de salvări de pe Wall Street, precum și de un program fără precedent de relaxare monetară.

Dezastrul a determinat o reevaluare drastică a carierei lui Greenspan. Disponibilitatea sa de a interveni în ajutorul piețelor afectate, susținând în același timp capitalismul laissez-faire, a fost criticată, la fel ca și filosofia piețelor libere, care l-a făcut suspicios față de reglementarea bancară și precaut în privința intervenției pe piața creditelor ipotecare subprime, afectată de scandaluri.

Greenspan a susținut cu entuziasm relaxarea reglementării de pe Wall Street în timpul administrației Clinton, inclusiv eliminarea unor părți importante din Legea Glass-Steagall, care separase sistemul bancar comercial de cel de investiții.

În cartea sa „Harta și teritoriul” , Greenspan a întreprins o analiză post-criză mai detaliată, afirmând, printre altele, că prognoza tradițională a eșuat deoarece a acordat prea puțină atenție economiei comportamentale și potențialului de comportament irațional. Greenspan a criticat, de asemenea, reglementările de dinainte de criză pentru că au permis băncilor să funcționeze pe fundații de capital periculos de slabe.

Greenspan rămâne o figură importantă printre președinții Rezervei Federale, datorită disponibilității sale de a acționa decisiv în crize și de a contrazice înțelepciunea convențională în analiza sa economică. Nmele său va rămâne strâns legat de cataclismul financiar care a cuprins instituția sa după plecarea sa – o prăbușire care a lăsat o cicatrice de durată asupra economiilor occidentale.