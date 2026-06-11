Alegeri prezidențiale pe muchie de cuțit în Peru: O candidată are 50,002% din voturi cu numărătoarea aproape terminată

Conservatoarea Keiko Fujimori a preluat din nou conducerea în cursa prezidențială strânsă din Peru miercuri seara, pe măsură ce voturile rămase din străinătate au propulsat-o în fața rivalului său de stânga, Roberto Sanchez, transmite Reuters.

Fiica fostului președinte și dictator Alberto Fujimori are acum un avantaj minuscul – 50,002% față de 49,998% pentru Sanchez, o diferență de aproximativ 650 de voturi, cu 98,21% din secțiile de votare raportate, sau aproximativ 18 milioane de voturi, potrivit autorității electorale ONPE din Peru.

Mai rămân de numărat doar câteva voturi, dar 1,76% din secțiile de votare, reprezentând aproximativ 400.000 de voturi, au fost semnalate pentru revizuire judiciară – un proces care ar putea dura săptămâni.

Majoritatea buletinelor de vot contestate provin din regiunea metropolitană Lima, bastionul lui Fujimori.

Cei doi candidați au fost la egalitate pe tot parcursul numărătorii, Fujimori conducând în sondajele la ieșirea de la urne, iar Sanchez fiind ușor în față în numărătoarea rapidă Ipsos, care a prezis cu acuratețe rezultatele alegerilor anterioare.

Fujimori și Sanchez au făcut apel la calm și răbdare pe tot parcursul numărătorii, dar Sanchez – care o depășise pe Fujimori luni, susținut de voturile din mediul rural – a început să-și înăsprească tonul miercuri și a solicitat o întâlnire cu observatorii internaționali pentru a discuta despre „evoluții ciudate, neobișnuite și discutabile”.

Unii susținători ai lui Sanchez s-au adunat miercuri în fața sediului Juriului Electoral Național (JNE) din centrul orașului Lima, dar au fost dispersați cu tunuri de apă.

Acesta este al patrulea tur doi de scrutin consecutiv pentru Fujimori, după ce a pierdut ultimele două cu o diferență de doar câteva zecimi de procent. În 2021, Fujimori – fiica controversatului fost președinte Alberto Fujimori – a pierdut în fața președintelui Pedro Castillo, acum la aflat în închisoare, cu aproximativ 45.000 de voturi.

Sanchez, care a fost ministru în guvernul lui Castillo, a fost moștenitorul său politic în această cursă, purtând aceeași pălărie de cowboy caracteristică și așteptând rezultatele preliminare în fața închisorii unde este deținut Castillo.

Fujimori a făcut puține declarații în timpul numărării voturilor, dar a afirmat în repetate rânduri că este optimistă.