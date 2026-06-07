Vis împlinit: Alexander Zverev, campion la Roland Garros 2026. Germanul câștigă primul său titlu de Grand Slam, după patru finale disputate

Alexander Zverev, numărul 3 mondial în circuitul profesionist de tenis (ATP), este noul campion al turneului de Mare Șlem pe zgură de la Roland Garros.

Jucătorul german s-a impus duminică, în finala Openului Francez, în fața italianului Flavio Cobolli, pe care l-a învins cu scorul de 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5), 6-1.

Alexander Zverev, în vârstă de 29 de ani, câștigă astfel primul său titlu de Mare Șlem, după ce a ajuns în ultimul act al unui astfel de turneu de patru ori. Germanul mai are o finală jucată la Roland Garros în 2024. De asemenea, el a fost finalist la US Open în 2020 și la Australian Open în 2025.

Pe lângă finalele de Grand Slam, printre cele mai importante performanțe ale tenismenului german se numără medalia de aur obținută la Jocurile Olimpice de la Tokyo (2021) și câștigarea Turneului Campionilor de două ori, în 2018 și 2021.

The wait is finally over ‼️



Sascha Zverev is YOUR Roland-Garros Champion 🏆 pic.twitter.com/6KkpZo2TH8 — TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS) June 7, 2026

Vis împlinit pentru Alexander Zverev

Alexander Zverev a devenit în sfârşit campion de Grand Slam, la la Roland Garros 2026, după mai multe finale disputate. Pentru italianul Flavio Cobolli a fost prima finală de Grand Slam din carieră.

Într-o confruntare captivantă pe terenul central Philippe-Chatrier, Zverev a fost jucătorul mai constant în primele trei seturi, înainte de a da dovadă de o rezistenţă remarcabilă într-un set final dominat de el, relatează News.ro. După ce Cobolli a reuşit să revină şi să câştige un tie-break dramatic în setul al patrulea cu un forehand câştigător fulgerător, Zverev a refuzat să lase ocazia să-i scape. După ce a fost la trei puncte de victorie în setul al patrulea, jucătorul de 29 de ani s-a resetat şi a câştigat meciul în faţa italianului în setul al cincilea, pecetluind un triumf obţinut cu greu, după patru ore şi 20 de minute.

Copleşit de emoţie, Zverev s-a prăbuşit pe terenul de zgură după ce a transformat punctul de meci, înainte de a-l îmbrăţişa călduros pe Cobolli la fileu.

👏 Beaucoup d'émotions et de larmes pour Alexander Zverev qui décroche enfin son premier Grand Chelem 🏆 #RolandGarros pic.twitter.com/SM2OOf77jR — Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 7, 2026

Pentru Zverev, triumful reprezintă o altă realizare de vârf a unei cariere care l-a plasat de mult timp în elita tenisului. De la debutul său în circuitul ATP în 2016, germanul a câştigat două titluri la Nitto ATP Finals, şapte titluri ATP Masters 1000 şi o medalie olimpică de aur la simplu. Cu toate acestea, până duminică, nu avea un titlu de Grand Slam.

Zverev este primul german care ridică „Coupe des Mousquetaires” de la Henner Henkel în 1937. Zverev este, de asemenea, doar al treilea german din Era Open (din 1968) care câştigă un titlu de Grand Slam şi primul de la Boris Becker la Australian Open în 1996. Michael Stich a triumfat la Wimbledon în 1991.