Alexandru Chipciu, acuzații dure după victoria cu Voluntari: „Au făcut intenționat, cu siguranță”

După victoria obținută de Universitatea Cluj în fața celor de la FC Voluntari, scor 2-0, Alexandru Chipciu a vorbit despre dificultățile întâmpinate de echipa sa pe parcursul partidei.

Fotbalistul „șepcilor roșii” a pus accent pe starea gazonului, despre care susține că a îngreunat considerabil jocul de pase al formației clujene.

Mai mult, Chipciu a lăsat să se înțeleagă că suprafața de joc ar fi fost pregătită intenționat în acest mod.

„Un meci greu, au avut și ei ceva ocazii. Dar cred că ocaziile au venit pe fondul că noi încercam să pasăm. Câmpul ăsta era până la genunchi, nu puteam. Au făcut intenționat, cu siguranță.

Dar, până la urmă i-am prins și am dat gol. Cred că am fost mult mai buni decât ei. Din meciul de azi rămânem doar cu punctele și plecăm acasă.

Era iarba până la genunchi, face mingea trei minute de la unul la altul. În mod intenționat, cu siguranță. Dar asta e, ne-am adaptat.

LPF, FRF, cine trebuie să facă? Nu avem reguli. Iarba poate să fie cum vrea. Am înțeles că avem stadioane unde echipele nu pot interveni peste primărie, dar aici e echipa cu primăria. Și se face așa, intenționat. Ce fotbal să mai jucăm? Mă rezum doar la victoria asta”, a declarat Alex Chipciu, potrivit digisport.ro.

Grație acestui succes, Universitatea Cluj a acumulat 15 puncte și a urcat pe locul 5 în clasament. De cealaltă parte, FC Voluntari rămâne pe locul 15, penultimul, cu doar 8 puncte.