Alimentul ieftin care, consumat frecvent, este asociat cu o viață mai lungă. De ce nu toată lumea îl tolerează la fel

Un aliment comun și ieftin, consumat frecvent de cei care îl tolerează, ar putea contribui la longevitate, potrivit studiilor. Efectele benefice se datorează substanței active din compoziție: capsaicina, care a fost asociată în cercetări cu un risc mai mic de accident vascular cerebral și alte afecțiuni cardiovasculare. Totuși, unele persoane ar trebui să limiteze consumul, atrag atenția specialiștii.

Persoanele care preferă gustul picant ar putea trăi mai mult, ardeiul iute fiind asociat în mai multe cercetări cu un risc mai mic de deces prematur din orice cauză, dar și cu o probabilitate redusă de a suferi un accident vascular cerebral.

Unul dintre cele mai ample studii în acest sens, o cercetare publicată în 2015 în The British Medical Journal a identificat o asociere între consumul alimentelor picante și longevitate. Între 2004 și 2008, cercetătorii au inclus în studiu aproape jumătate de milion de adulți chinezi, pe care i-au urmărit, în medie, timp de aproximativ șapte ani. În perioada de urmărire au fost înregistrate peste 20.000 de decese.

Analizând datele obținute la finalul studiului, specialiștii au observat că adulții care mâncau picant șase zile din șapte aveau un risc de deces cu 14% mai mic decât cei care consumau alimente picante mai rar de o dată pe săptămână. Consumul frecvent de alimente picante a fost asociat și cu un risc mai mic de deces prin cancer, boală cardiacă ischemică și afecțiuni respiratorii, a detaliat într-un articol medicul Trisha Pasricha, gastroenterolog și colaborator al publicației americane „The Washington Post“.

Doi ani mai târziu, un studiu similar, realizat de această dată de cercetătorii americani, a indicat că americanii care au consumat ardei iuți au avut un risc cu 13% mai mic de deces față de cei care nu obișnuiau să mănânce picant.

Cum acționează capsaicina, substanța care produce senzația de iute

Explicația, afirmă oamenii de știință, ar putea avea legătură cu substanța activă din ardeii iuți, respectiv capsaicina. Aceasta activează receptorii TRPV1, implicați în perceperea căldurii intense, a arsurii și a durerii. Receptorii TRPV1 se regăsesc în întreg organismul, inclusiv la nivelul pielii și în tractul intestinal. Totuși, specialiștii recomandă prudență. „Ar trebui să cumpărăm cu toții pastă de chili de la magazin ca să trăim mai mult? Ei bine… nu neapărat”, este de părere medicul gastroenterolog Trisha Pasricha.

Deși beneficiile mâncărurilor picante sunt susținute de dovezi științifice numeroase, nu există încă suficiente studii care să indice că un consum regulat de astfel de alimente contribuie la o viață mai lungă. Unele cercetări au identificat o asociere între consumul frecvent de mâncare picantă și riscul apariției cancerului la stomac. Astfel că este nevoie de precauție și de moderație, spune specialista americană.

Mai puțină sare în mâncare

Numeroase studii observaționale au arătat că există o asociere între consumul de alimente picante și un risc scăzut de boală coronariană sau de accident vascular cerebral. Chiar dacă mecanismele nu sunt complet cunoscute, cercetările din domeniu au indicat o capacitate a capsaicinei, substanța activă din ardeii iuți, de a crește nivelul colesterolului bun (HDL). Capsaicina a fost asociată și cu o creștere modestă și temporară a termogenezei și a consumului energetic.

În plus, persoanele care mănâncă picant au tendința de a folosi mai puțină sare în mâncare decât cele care evită gustul iute. Un studiu realizat în China, în care au fost incluși peste 600 de adulți care preferau să mănânce picant, a indicat că aceștia consumau mai puțină sare zilnic, ceea ce a dus, în timp, la scăderea tensiunii arteriale.

Aceiași cercetători au condus un studiu separat în care au scanat creierul participanților după ce au gustat diferite amestecuri cu sare. Potrivit oamenilor de știință, capsaicina amplifică intensitatea cu care este perceput gustul sărat. De pildă, aceeași cantitate de sos de soia are un gust mai sărat atunci când în amestec se adaugă și ardei iute.

Impactul capsaicinei asupra digestiei

Efectul alimentelor iuți asupra sindromului de intestin iritabil diferă în funcție de persoană și de modul de consum. Administrată ocazional, capsaicina poate accentua durerea și senzația de arsură, mai ales la pacienții cu forma însoțită de diaree. Unele studii de mici dimensiuni sugerează însă că expunerea repetată poate desensibiliza receptorii TRPV1 și poate reduce, în timp, anumite simptome. Capsaicina a avut și mici beneficii asupra unor pacienți incluși într-un studiu legat de durerea abdominală cronică.

Potrivit medicului Trisha Pasricha, capsaicina nu provoacă ulcer gastric la persoanele sănătoase și, în cadrul unor studii experimentale, a redus secreția acidă și a stimulat fluxul sangvin al mucoasei gastrice. Aceste rezultate nu înseamnă însă că alimentele iuți pot fi folosite pentru prevenirea sau tratarea ulcerului.

Senzația de reflux care apare după ce mâncăm iute are o explicație: substanța activează receptorii TRPV1 din esofag, ceea ce creează o senzație de arsură neplăcută în piept, senzație care în mod obișnuit ar fi atribuită acidului gastric.

În ciuda unei prejudecăți răspândite, nu există dovezi solide că mâncarea iute agravează hemoroizii. Un studiu clinic randomizat nu a identificat o intensificare a simptomelor după consumul moderat de ardei iute, deși acesta poate accentua usturimea în cazul fisurilor anale sau după intervențiile chirurgicale pentru hemoroizi.

În ceea ce privește cancerul, dovezile sunt neconcludente. Unele studii observaționale au asociat consumul foarte ridicat de alimente iuți cu un risc mai mare de apariție a unor tumori digestive, în special la nivelul esofagului și al stomacului. Alte cercetări nu au confirmat această legătură sau au sugerat chiar o posibilă asociere inversă. Până în prezent, nu s-a demonstrat că mâncarea iute provoacă în mod direct cancer.

Efectul răcoritor al mâncărurilor picante consumate vara

Pe timp de vară, alimentele iuți pot activa unul dintre mecanismele naturale prin care organismul elimină căldura. Potrivit unui studiu din 2022, capsaicina stimulează receptorii TRPV1, sensibili la temperaturi ridicate, și poate declanșa transpirația și vasodilatația pielii. Dacă transpirația se evaporă, căldura este transferată de la nivelul pielii către mediul înconjurător, ceea ce poate produce o senzație de răcorire. Efectul este însă mai redus în condiții de umiditate ridicată, când transpirația se evaporă mai greu.

„Dacă îți plac mâncărurile picante, bucură-te de ele, dar cu măsură. Însă, dacă te simți rău după ce mănânci ardei iuți, atunci nu ar trebui să faci ceva ce îți provoacă disconfort doar pentru că există aceste beneficii demonstrate de studiile din domeniu. Suntem diferiți, prin urmare reacționăm diferit la diverse alimente sau gusturi”, conchide medicul gastroenterolog Trisha Pasricha.