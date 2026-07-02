„Am făcut o greșeală”. Angajatorii îi vor acum înapoi pe angajații pe care i-au concediat din cauza IA

Marile companii se concentrează din nou pe capitalul uman după ce trecuseră la concedieri masive.

Până de curând, narațiunea dominantă în lumea afacerilor era clară: înlocuirea angajaților cu sisteme de inteligență artificială, reducerea costurilor și permiterea algoritmilor să stimuleze profitabilitatea firmei. Dar astăzi, acea viziune a automatizării complete pare să cedeze locul unui val de regrete corporative.

După entuziasmul inițial, unii giganți ai pieței globale își dau seama că roboții nu pot conduce afaceri singuri, scrie Naftemporiki.

Graba concedierilor în masă se transformă acum într-o cursă tăcută pentru reangajarea resurselor umane care au fost concediate.

Multe companii sunt forțate să își schimbe strategia

Multe companii sunt forțate să își schimbe strategia, reangajând angajați pentru a-și consolida operațiunile, deoarece investitorii își exprimă îngrijorarea cu privire la actualului boom al inteligenței artificiale.

Ford este una dintre cele mai recente companii care își schimbă cursul. Potrivit CNBC, compania recrutează din nou sute de ingineri experimentați pentru a aborda problemele de calitate pe care sistemele automatizate nu au putut să le rezolve. „Inteligența artificială este un instrument excelent, dar eficacitatea sa depinde exclusiv de calitatea datelor pe care le pui în sistem”, a declarat presei Charles Poon, vicepreședintele Ford pentru inginerie hardware auto.

Exemplul CBA în Australia

Anul trecut, CBA (cea mai mare bancă din Australia) a concediat peste 40 de angajați ai serviciului clienți, înlocuindu-i cu un sistem vocal cu inteligență artificială. Dar sistemul nu a mai făcut față, provocând o acumulare de apeluri și forțând compania să anuleze disponibilizările. „Este o victorie uriașă faptul că am convins CBA să anuleze concedierile”, a declarat Uniunea Financiară Australiană într-un comunicat.

Conform unui raport ABC , conducerea CBA a recunoscut că „nu a luat în considerare toate aspectele relevante din punct de vedere comercial” atunci când a anunțat concedierile, recunoscând totodată că „ar fi trebuit să fie mai atentă în evaluarea rolurilor necesare”.

Limitele automatizării la IBM

În mod similar, IBM a înlocuit o parte din serviciile sale de resurse umane cu sisteme de inteligență artificială. Deși tehnologia a gestionat cu succes aproximativ 94% din solicitările de rutină, nu a reușit să gestioneze restul de 6%, care implicau probleme complexe de etică și de judecată umană. Drept urmare, compania a anunțat un plan strategic de triplare a angajărilor juniori în toate unitățile din SUA până la finalul anului.

„Dacă nu vom continua să investim în angajarea de noi angajați, ce se va întâmpla în trei până la cinci ani?”, a spus Nick Lamoreau, directorul de resurse umane al IBM, în timpul unui summit pe inteligență artificială din New York. „Nu va mai exista o rezervă de talente. Fântâna pur și simplu se va seca”, a adăugat Lamoreau.

„Valul de regret” pentru concedieri

„Bugetele cheltuite pe tehnologii concepute pentru a înlocui lucrătorii, fără investiții paralele în formare sau educație, au lăsat echipele nepregătite să utilizeze inteligența artificială”, potrivit unui raport al Intuition Labs. „În special, printre companiile care au investit în automatizare, multe au regretat ulterior concedierile, deoarece acestea eliminau persoanele necesare pentru a supraveghea sistemele de inteligență artificială”, a adăugat el.

Conform unui raport Orgvue, 39% dintre directori și-au concediat angajați din cauza dezvoltării inteligenței artificiale.

Totuși, din acest procent, 55% recunosc că au fost luate decizii greșite cu privire la aceste concedieri.

„Atunci când rezultatele inteligenței artificiale sunt inconsistente, inexacte sau dificil de implementat, companiile sunt adesea nevoite să reintroducă supravegherea umană”, a declarat Jessica Zhang, vicepreședinte senior pentru Asia-Pacific la furnizorul de soluții de resurse umane ADP. Acest lucru poate duce la duplicarea muncii, la un proces decizional mai lent și la o productivitate scăzută.

Între timp, 32% dintre recrutorii americani au declarat că au eliminat locuri de muncă în principal din cauza inteligenței artificiale, dar ulterior au reangajat personal pentru aceleași poziții sau pentru poziții similare, conform datelor transmise către CNBC.