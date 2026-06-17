Am întrebat trei profesori ce contează la final de an școlar. Surprinzător, nu e vorba de note. PLUS: cum cred ei că ar trebui să arate vacanța de vară

E final de an școlar, se încheie mediile, se face bilanțul și se împart diplomele. Și acasă, și la școală, zilele acestea se poartă discuții despre rezultate, despre importanța notelor obținute, despre ce a fost bine și ce a fost mai puțin bine pe parcursul anului școlar. Dar dacă i-am întreba pe profesori ce contează cu adevărat la finalul unui an școlar, răspunsul lor nu ar începe neapărat cu notele.

Am stat de vorbă cu trei profesori care lucrează cu elevi aflați în etape diferite ale educației (ciclul primar, gimnazial și liceal), pentru a afla cum se văd lucrurile de la catedră. Ei vorbesc despre efort, încredere, greșeli din care copiii învață și despre felul în care părinții îi pot ajuta să intre în vacanță cu mai puțină presiune și mai multă încredere în ei înșiși.

Nu în ultimul rând, le transmit părinților un mesaj legat de activități pe care le-ar putea include în vacanța copiilor în așa fel încât informațiile și competențele acumulate la școală să nu se piardă.

„Rezultatele nu sunt întâmplătoare. Sunt rodul muncii, al perseverenței”

Pentru cei mai mici dintre elevi, vacanța este, înainte de toate, un timp al jocului și al descoperirii, e de părere Mădălina Simion, profesor pentru învățământul primar la Școala Gimnazială nr. 150 din București. Dar tocmai în acești ani se formează obiceiurile care îi vor ajuta mai târziu: plăcerea de a citi, curiozitatea și bucuria de a învăța lucruri noi. Iată mesajul ei:

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