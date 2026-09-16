„Am învățat că e ok să nu ai toate răspunsurile”. Lecția de leadership a Adelei Dumitru, Senior Manager Portfolio Heat-not-Burn, Philip Morris România

„Oamenii care construiesc viitorul” este o serie despre profesioniștii care contribuie, prin munca lor de zi cu zi, la transformarea Philip Morris România și la construirea unui viitor fără fum. Din fabrică, din birouri sau de pe teren, poveștile lor arată cum progresul se construiește prin colaborare, responsabilitate și dorința de a face lucrurile mai bine.

Există oameni care vorbesc despre carieră în titluri și poziții. Adela Dumitru, Senior Manager Portfolio Heat-not-Burn, Philip Morris România, vorbește, însă, despre oameni. Despre colegi care i-au devenit prieteni, despre încrederea pe care a învățat să o ofere și să o primească și despre lecțiile pe care le-a descoperit într-un mediu aflat într-o continuă transformare. După experiențe profesionale în țări și roluri diferite, spune că succesul nu începe cu răspunsurile potrivite, ci cu capacitatea de a crea spațiu pentru ca ceilalți să își atingă potențialul.

Viitorul se construiește, întâi, prin oameni

Pentru Adela, viitorul se construiește în primul rând prin oameni. „Pentru a construi viitorul ai nevoie, întâi, de o bază de oameni care să te ducă în viitorul pe care ți-l imaginezi.”, spune ea. De aceea, crede că valoarea reală vine și din capacitatea de a-i ajuta pe cei din jur să se dezvolte, să capete încredere și să își atingă potențialul, nu doar din rezultate.

În opinia sa, schimbările cu adevărat importante nu apar dintr-o singură decizie sau dintr-un singur proiect. „E un cumul de factori și de decizii mici în direcția asta de a provoca o transformare, totuși, pentru că ce ne propunem noi este o transformare completă a pieței.”, spune Adela.

De la supply chain în Dubai, la marketing în București

Tocmai această combinație dintre dorința de a contribui la schimbare și atenția acordată oamenilor i-a definit parcursul profesional, o traiectorie construită mai mult în jurul oamenilor decât al funcțiilor. Astăzi este Senior Manager Portfolio Heat-not-Burn în departamentul de marketing al Philip Morris România, însă drumul ei în companie a început într-un mediu și într-un departament complet diferite. „Am crescut mult alături de Philip Morris, împreună. Primul meu job în companie a fost în Dubai. Am fost acolo în departamentul de supply chain și logistică patru ani jumătate și după aceea m-am întors acasă. Și acum sunt portfolio manager în departamentul de brand și marketing.”, povestește ea. Astăzi, în rolul de Senior Manager Portfolio Heat-not-Burn, Adela se află la intersecția dintre nevoile consumatorilor, tendințele pieței și strategia de business: analizează performanța portofoliului de produse din categoria tutunului încălzit, identifică oportunități de dezvoltare și coordonează proiecte care merg de la definirea unui nou produs până la lansarea acestuia pe piață. În același timp, lucrează alături de echipe din mai multe domenii pentru implementarea schimbărilor de produs și ambalaj, astfel încât acestea să răspundă atât așteptărilor consumatorilor, cât și cerințelor legale și operaționale.

Un „buddy” din prima zi, care i-a rămas prieten și astăzi

Privind în urmă, nu vorbește atât despre schimbările de rol sau de geografie, cât despre oamenii pe care i-a întâlnit pe parcurs. Își amintește și astăzi una dintre experiențele din primele zile petrecute în companie. „În prima zi, procesul la noi este că ți se alocă un buddy, adică o persoană din companie care să te ajute să navighezi prima săptămână. Iar partea cea mai frumoasă este că persoana care mi-a fost buddy încă îmi este un prieten foarte bun până în ziua de astăzi.”, adaugă ea. Este genul de detaliu mic care spune, de fapt, cel mai mult despre cultura unei companii.

O cultură construită pe încredere și dialog real

Pentru Adela, unul dintre cele mai valoroase lucruri este cultura bazată pe încredere și dialog: „Sunt multe lucruri cu care eu rezonez bine aici la Philip Morris. Unul dintre ele este deschiderea și încrederea între oameni. Bineînțeles că toți lucrăm către un rezultat, dar în același timp trebuie să lucrăm împreună și să avem încredere în cei de lângă noi.”

Într-un mediu în care schimbarea este aproape o constantă, spune că oamenii sunt cei care oferă stabilitate. „Aici mi se pare că exista încredere și deschidere. Putem să avem un dialog,mereu real, chiar și atunci când sunt provocări sau situații mai dificile. Este un mediu foarte dinamic și fiecare zi vine cu noi provocări, noi situații. Dar în schimb ce rămâne constant întotdeauna sunt oamenii.”, explică Adela.

Lecția de leadership: „E OK să nu ai toate răspunsurile”

Poate cea mai importantă lecție pe care a învățat-o de-a lungul anilor este una care contrazice multe dintre ideile clasice despre leadership. „Am învățat că este OK să nu ai toate răspunsurile tot timpul.”, spune ea. La începutul carierei, credea că un lider trebuie să știe întotdeauna soluția corectă. Experiența i-a arătat, însă, că rolul unui lider este mai degrabă să îi ajute pe ceilalți să găsească cele mai bune răspunsuri. „Când eram la început, aveam senzația că trebuie întotdeauna să știi tot ca să poți să ghidezi echipa. Dar, de fapt, realitatea e că atunci când lucrezi într-un mediu atât de complex și de dinamic, e mult mai important să înveți cum să creezi un spațiu care să lase oamenii să-și atingă potențialul lor optim”, spune ea.

Un scop comun, dincolo de obiectivele de business

Această perspectivă se reflectă și în modul în care privește munca de zi cu zi și contribuția pe care o poate avea. „Simt că există acest scop unitar. Noi efectiv încercăm să aducem cât mai multe variante și alternative cât mai bune pentru consumatorii noștri.”, afirmă Adela. Dincolo de obiectivele de business, ceea ce o motivează este sentimentul că face parte dintr-un efort colectiv mai amplu: „Mi se pare impresionant să știi că faci parte dintr-un grup atât de divers și de larg. Consider că trebuie să fim mândri de ceea ce facem și să fim conștienți de impactul pe care putem să-l avem.”.

După ani petrecuți în roluri diferite, pe piețe diferite și în echipe diverse, Adela a ajuns la o concluzie simplă: la baza fiecărei schimbări durabile se află oamenii. Cei care au curajul să învețe, să aibă încredere unii în ceilalți și să construiască împreună viitorul pe care și-l imaginează.

Povestea Adelei Dumitru este una dintre miile de povești care ilustrează impactul Philip Morris International în România. În spatele fiecărui produs care pleacă din fabrica de la Otopeni către una dintre cele peste 50 de piețe internaționale se află oameni, competențe și parteneriate construite în timp. Cu peste 1.500 de angajați, 4.300 de furnizori locali și aproximativ 9.000 de locuri de muncă susținute în economie, compania contribuie la un ecosistem în care progresul este rezultatul unui efort comun al mii de oameni. Aceștia sunt, de fapt, oamenii care construiesc viitorul: discret, consecvent și de multe ori departe de lumina reflectoarelor, dar cu un impact care se vede în economie, în comunități și în produsele fabricate în România care ajung astăzi în întreaga lume.

Articol susținut de Philip Morris România