Americanii s-au săturat de prețurile mari. Iar companiile fac în sfârșit ceva în privința asta

De la Coca Cola, McDonald’s la Kraft Heinz și Wallmart, marile companii americane ajung, în sfârșit, la o concluzie incomodă: jumătate dintre consumatorii lor nu-și mai permit produsele pe care ei le vând, scrie Wall Street Journal. Inflaţia a crescut în SUA, ajungând la 3,8%. La noi e aproape 11%.

Pentru a recâștiga cumpărătorii epuizați de inflație și cu rezerve de bani tot mai subțiri, producătorii și retailerii americani recurg la strategii clasice și noi deopotrivă – formate mai mici, pachete mai avantajoase și, în unele cazuri, reduceri directe de prețuri.

Coca-Cola vinde acum băuturi în sticle mai mici și mai ieftine. Target a introdus în raionul de jucării oferte de la 5 dolari. Stellantis, producătorul Jeep, Ram și Chrysler, pregătește șapte modele noi sub 40.000 de dolari și două sub 30.000 – o mișcare gândită să readucă pe piață cei aproximativ un milion de cumpărători izgoniți de un preț mediu al mașinilor noi ajuns la 50.000 de dolari.

Nici banalul six-pack nu mai e sigur: Boston Beer, producătorul Samuel Adams, oferă acum un pachet de patru Twisted Tea de 450 ml, special construit ca prețul să rămână sub 10 dolari.

Un consumator obosit, o piață schimbată

Cifrele oficiale arată că prețurile de consum au crescut cu 3,8% față de anul trecut, dar problema e mai veche și mai profundă. Americanii se plâng de ani că totul — de la cafea la mașini — a devenit inaccesibil.

Semnalul cel mai clar a venit de la Walmart. Directorul financiar John David Rainey a spus că, deși clienții cu venituri mari cheltuiesc în continuare fără rezerve, cei cu venituri mici „navighează prin dificultăți financiare”. Un simptom concret: în ultimul trimestru, clienții și-au umplut rezervoarele cu o medie de sub 10 galoane (37.85 litri) de benzină, pentru prima dată din 2022. „Acesta este un indiciu al stresului”, a spus Rainey.

Cine taie prețurile și cum

Walmart a redus prețul la 7.200 de articole și intenționează să folosească rambursările de tarife — estimate la 166 de miliarde de dolari plus dobânzi, returnate companiilor după anularea unor taxe de către Curtea Supremă – pentru reduceri suplimentare. Lanțul promovează deja o ofertă de grătar complet (burgeri, hot dog, chifle, garnituri) la sub 5 dolari pe persoană, pentru opt persoane.

„Credem că cel mai bun randament pe care îl putem obține dintr-un dolar investit acum este să reducem prețul pentru client”, a declarat Rainey.

PepsiCo a anunțat în februarie reduceri de până la 15% la gustări precum Cheetos și Doritos, după ce a primit valuri de reclamații de la cumpărători nemulțumiți. Kraft Heinz a tăiat prețurile la mezelurile Oscar Mayer și la cafeaua Maxwell House, a reintrodus promoții la Kraft Mac & Cheese și Lunchables și a lansat sosuri de paste, brânzeturi și dressinguri pentru salată în ambalaje mai mici. CEO-ul Steve Cahillane a spus că, în mod normal, producătorii alimentari transferă consumatorilor jumătate din creșterile de costuri prin prețuri mai mari – dar că 2025 e altfel: „Consumatorul poate absorbi doar o anumită cantitate.” Kraft Heinz intenționează să absoarbă intern circa 80% din inflația acestui an.

Fast-food și retail: ofensiva ofertelor

McDonald’s a lansat un meniu de până la 3 dolari și un mic dejun la 4 dolari, alăturate pachetelor de masă de 5 dolari introduse în 2024. Președintele McDonald’s SUA, Joe Erlinger, le-a transmis francizaților că „sentimentul consumatorilor va rămâne sub presiune” și că lanțul trebuie să răspundă cu oferte concrete.

Applebee’s a lansat luna aceasta aripioare, coaste, creveți și cartofi prăjiți nelimitate la 15,99 dolari pentru clienții din restaurant. KFC și-a extins promoția cu găleata de pui la 10 dolari – disponibilă acum în fiecare zi lucrătoare, nu doar marțea.

Target raportează o „creștere extraordinară” în raionul de jucării după ce a introdus oferte sub 20 de dolari, inclusiv la 5 și 10 dolari. Elf Beauty a văzut vânzările unui fond de ten crescând cu 36% după ce a scăzut prețul de la 18 la 14 dolari. Un producător de cafea, a înregistrat un salt brusc al vânzărilor după ce și-a redus cafeaua măcinată de la aproape 12 dolari la 9,86 – și pregătește noi reduceri pentru capsule și boabe în această vară.

„Există momente când companiile cresc prețurile doar pentru că pot, nu pentru că sunt obligate”, a spus CEO-ul Luke Schneider. „Vom profita de ocazie pentru a reduce prețul.”

După ani de creșteri de prețuri, marile companii americane realizează că volumul vânzărilor poate compensa marjele mai mici – și că un consumator câștigat acum valorează mai mult decât un profit imediat.