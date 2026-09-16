Amnistia la TVA: „Lipsa procedurii ANAF nu este o pauză în care vechile creanțe pot fi încă stoarse” (avocat)

În „fereastra” care se formează de la intrarea în vigoare a Legii 177/2026, privind amnistia fiscală acordată firmelor cărora ANAF le-a cerut retroactiv TVA pe ultimii 5 ani în condițiile în care aveau codul de TVA anulat, și până la emiterea procedurii de aplicare a legii de către președintele Fiscului, patronii afectați care primesc un act de executare au la dispoziție căi de atac, arată, într-o analiză transmisă comunității antreprenoriale StartupCafe, avocata bucureșteană care a inițiat demersurile care au dus la adoptarea legii.