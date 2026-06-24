Amnistie fiscală pentru patronii cărora ANAF le cere TVA din urmă: Senatul a adoptat propunerea de lege, cu amendamente

Senatul a adoptat, miercuri, cu amendamente suplimentare, propunerea de lege care prevede amnistierea fiscală a patronilor cărora ANAF le cere retroactiv TVA pe ultimii 5 ani, în valoare de zeci de mii de euro pe firmă, în condițiile în care oamenii s-au plâns că au avut codul de TVA suspendat și că ei nu au de unde să plătească retroactiv banii pentru că nu au colectat acest impozit.