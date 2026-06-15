ANAF a găsit averi nejustificate de sute de milioane de lei. Cum funcționează, concret, aceste controale

În ultimul an, Fiscul a bătut la ușa a peste 1.100 de persoane fizice care cheltuiau sau economiseau bani pe care nu-i puteau explica.

Între iulie 2025 și mai 2026, inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au finalizat 1.102 controale la persoane fizice suspectate că dețin averi nejustificate, arată un comunicat transmis luni de ANAF. În urma acestora, statul a stabilit taxe și impozite suplimentare de peste 540 de milioane de lei și a blocat preventiv bunuri și conturi în valoare de încă 123 de milioane de lei – bani care nu pot fi „mișcați” până la clarificarea situației.

Ce înseamnă, mai exact, o „avere nejustificată”?

Fiscul nu vine la tine dacă câștigi mult. Vine dacă ceea ce cheltuiești sau economisești nu se potrivește cu ce ai declarat la venituri.

Concret, inspectorii ANAF caută neconcordanțe între veniturile declarate ale unei persoane și:

banii depuși în conturi bancare personale sau în firmele sale

cumpărările de mașini, terenuri sau imobile plătite cash

împrumuturile date propriilor firme

majorările de capital social la societăți

sumele mari de numerar deținute în țară sau în străinătate

Dacă diferența este semnificativă și nu poate fi explicată cu documente, ANAF calculează impozit pe suma nejustificată, considerând-o venit neimpozitat.

Explicațiile care nu au convins

Mulți dintre cei controlați au susținut că banii proveneau din economii în numerar, din salarii obținute în străinătate sau din sume primite de la rude și prieteni. Problema e că aceste explicații nu au putut fi dovedite, spun oficialii Fiscului.

Inspectorii au cerut documente care să arate valoarea exactă a sumelor, data la care au fost obținute și dovezi că existau efectiv în perioada analizată. Când documentele lipseau sau erau neverosimile, ANAF a mers mai departe: a verificat dacă persoana „donatoare” dispunea realmente de suma respectivă. Adesea, nu dispunea.

Cele mai mari cazuri

Trei dosare individuale au depășit fiecare pragul de 20 de milioane de lei în taxe stabilite suplimentar:

23 de milioane de lei – un contribuabil din județul Prahova

22,5 milioane de lei – un caz instrumentat de Serviciul Verificări Fiscale București

21,5 milioane de lei – un al doilea caz din același serviciu din București

Numai în luna mai 2026, ANAF a emis 56 de decizii de impunere, cu taxe suplimentare totale de 54,6 milioane de lei. Cele mai mari trei cazuri din luna respectivă au venit din Iași (aproape 11 milioane de lei), Alba (5,8 milioane de lei) și Gorj (aproape 4 milioane de lei).

Ce ar trebui să faci dacă primești o notificare de la ANAF

ANAF trimite, înainte de a declanșa un control formal, notificări de conformare – practic, o invitație de a clarifica situația fiscal înainte ca lucrurile să devină complicate. Instituția recomandă explicit să răspunzi acestor notificări, deoarece ignorarea lor poate duce la declanșarea unui control complet.

Dacă ești în regulă cu veniturile declarate, nu ai de ce să te îngrijorezi. Dacă există discrepanțe, e mai ușor de rezolvat devreme decât după ce inspectorii au deja un dosar deschis.