ANAF a verificat 33 de case de schimb valutar: nereguli la peste 85% dintre ele. Ce sume au fost confiscate și ce amenzi s-au dat

Un control-pilot derulat la nivel național de inspectorii Antifraudă a scos la iveală nereguli fiscale la peste 85% dintre cele 33 de case de schimb valutar verificate.

Sancțiunile aplicate până acum se ridică la 3,45 milioane de lei, iar ANAF analizează extinderea modelului de control în toată țara.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a desfășurat recent un proiect-pilot de control și monitorizare asupra unui eșantion de 33 de operatori economici cu activități de schimb valutar, prin intermediul a 54 de puncte de lucru. Operatorii au fost selectați pe baza analizelor de risc realizate la nivel instituțional, acțiunea vizând contribuabili cu un volum semnificativ de tranzacții.

Rezultatul: forme de neconformare fiscală la peste 85% dintre operatorii verificați.

Camerele de supraveghere, folosite ca probă

Noutatea acțiunii ține de metodă. Inspectorii au utilizat o abordare integrată de control, corelând informațiile din documentele financiar-contabile și fiscale cu datele disponibile — inclusiv cu înregistrările sistemelor de supraveghere video deținute de societățile verificate, pe care legislația din domeniul schimbului valutar le obligă să le mențină. Aceste verificări au permis compararea operațiunilor efectiv desfășurate cu cele evidențiate în documentele justificative.

În anumite situații, inspectorii au constatat diferențe semnificative între activitatea realizată efectiv și operațiunile reflectate în evidențele fiscale și contabile.

Sancțiuni de 3,45 milioane de lei

În urma verificărilor efectuate până în prezent — controalele continuă la 10 dintre contribuabili — au fost aplicate sancțiuni în valoare totală de 3.454.520 de lei: amenzi contravenționale de 1.112.000 de lei și confiscări de 2.342.520 de lei.

Principalele nereguli constatate:

nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, prin neemiterea bonurilor fiscale;

nerespectarea obligației de acceptare a mijloacelor moderne de plată;

efectuarea de operațiuni de vânzare/cumpărare de valută pentru persoane fizice fără verificarea identității acestora pe bază de act de identitate.

Au fost identificate și situații de neconformare la obligația de asigurare a supravegherii și înregistrării video a activității în fiecare punct de schimb valutar, în sistem digital, în regim nonstop.

Cazul Suceava: confiscări în patru valute

Cel mai spectaculos caz prezentat de ANAF vine din județul Suceava. La un punct de schimb valutar, inspectorii au identificat sume în valută provenite din operațiuni de cumpărare pentru care nu fuseseră emise bonuri fiscale, precum și disponibilități bănești introduse în unitate fără documente justificative.

Operatorul a fost sancționat cu amenzi de 60.000 de lei și cu confiscarea sumelor găsite: 211.670 de euro, 35.320 de franci elvețieni, 42.534 de dolari și 22.140 de lire sterline.

Urmează extinderea controalelor la nivel național

ANAF prezintă acțiunea drept o nouă etapă în dezvoltarea instrumentelor de analiză de risc și control, iar pe baza concluziilor proiectului-pilot, inspectorii Antifraudă analizează extinderea acestui model de verificare la nivel național, pentru creșterea conformării fiscale și combaterea fenomenelor care afectează concurența loială și veniturile bugetare.

Instituția le recomandă cetățenilor care fac schimb valutar să ceară bonul fiscal pentru fiecare operațiune și să sesizeze prin aplicația iBon Fiscal situațiile în care acesta nu este emis, precum și cazurile în care operatorii nu acceptă plata cu cardul (POS), acolo unde obligația se aplică.