ANAF anunță o reorganizare radicală: inspecție centralizată, AI în controale și vânătoare de averi nejustificate
Adrian Nica, președintele ANAF, a trasat la Seminarul de Fiscalitate organizat de Camera Consultanților Fiscali direcțiile pentru un fisc mai agresiv, mai transparent și mai tehnologizat – de la rețele de firme fantomă la cei 60.000 de proprietari Airbnb nedeclarați dintr-un singur județ.
„Inspecția fiscală trebuie reorganizată din temelii. Trebuie să avem o analiză de risc centralizată unde selectăm contribuabilii pe riscurile pe care le identificăm în bazele de date. Trimitem punctual controlul pe speța respectivă. Astăzi, fiecare județ are propriul plan de control, propria analiză de risc.”, spune șeful ANAF.
Persoane fizice cu averi nejustificate, luate în vizor
ANAF a confirmat că derulează deja controale la persoane fizice cu averi nejustificate. Nica a subliniat că aceste persoane trebuie să apeleze la specialiști în fiscalitate pentru a-și declara corect obligațiile. Mesajul e clar: ignoranța nu mai e o scuză.
Aceste verificări nu sunt o noutate- încă din anii trecuți oficiali din MFP sau ANAF au detaliat o parte din aceste verificări.
Ministerul Finanțelor a indicat în ianuarie 2025 că, în urma verificărilor ANAF, 49 de persoane fizice au fost găsite cu venituri de 41,39 milioane lei a căror sursă nu a putut fi identificată și care au fost impozitate cu 70%.
În paralel, pentru alte 33 de persoane verificate, ANAF a stabilit venituri cu sursă identificată de 104 milioane lei, impozitate cu 10% sau 16%, în funcție de perioada verificată.
Șeful ANAF declara anul trecut că peste 200 de persoane cu averi nejustificate sunt în analiză (adică în analiză de risc / pregătire de controale), în special persoane cu mașini de peste 100.000 euro și alte bunuri de lux neacoperite de venituri declarate.
Un alt exemplu revelator vine din turismul informal. Într-un singur județ, într-un singur an, autoritățile au identificat circa 60.000 de persoane fizice cu venituri nedeclarate provenite din închirieri pe Airbnb și Booking, spune Nica.
Antifraudă urmează să-și redefinească și ea rolul. „Nu înțeleg funcționalitatea Antifraudei care stă un an în control pe documente exact ca inspecția”, a afirmat Nica. Misiunea structurii ar trebui să fie intervenție rapidă, confiscare și deplasare la depozit — nu documente.
Transparență și tehnologie
ANAF a semnat un protocol cu Academia de Studii Economice pentru un studiu detaliat al GAP-ului de TVA, defalcat pe industrii. Rezultatele vor fi publice — firmele vor ști dacă activează într-un sector cu risc ridicat și, implicit, dacă sunt candidate la controale. „Vom transparentiza tot ce facem la structurile de control”, a promis Nica.
Până la finalul lunii iunie, discuțiile finale cu contribuabilii vor putea fi desfășurate video și înregistrate, la cererea contribuabilului. ANAF lucrează la integrarea inteligenței artificiale pentru a semnala inconsistențele din argumentația inspectorilor — literalmente, un sistem care să atragă atenția „unde se bate câmpii din partea noastră”, spune Nica.
Rețele de fraudă TVA și răspunderea administratorilor
ANAF a identificat structuri de firme create exclusiv pentru fraudă: rețele de 70–80 de entități, unele emițând facturi în e-Factura fără personal, fără active, fără antecedente verificabile. Schema clasică: firma emisă de factură cere rambursare TVA, iar la momentul depistării intră în insolvență. Uneori, același contabil apare la 80 de firme din rețea.
Răspunsul ANAF include un indicator de preinsolvență deja introdus și o procedură în lucru pentru atragerea răspunderii administratorului. Primele analize urmează luna viitoare, după care vor începe controale punctuale. Direcția este clară: de la firmă la persoana fizică din spatele ei.
Nica a transmis și un mesaj direct pentru profesioniști: cei care participă la astfel de scheme ar putea fi eliminați din profesie — o măsură care vizează explicit contabilii și consultanții complici.
„Cred că indicatorii de preinsolvență vor da cu adevărat de lucru structurilor de control.”
Mesaj pentru inspectori și consultanți
Nica a insistat că discuția finală cu contribuabilul nu trebuie lăsată doar în seama inspectorilor de rând. Cel puțin șeful de serviciu, dacă nu și directorul, ar trebui să participe la aceste discuții finale— nu din protocol, ci pentru că interacțiunea cu consultanți fiscali și avocați aduce informații profesionale valoroase. „Dacă aș fi director, aș fi în fiecare zi în discuții finale, ca să învăț eu în primul rând speța.”, spune șeful ANAF.
Principalele declarații ale președintelui ANAF, Adrian Nica, la Seminarul de Fiscalitate organizat de Camera Consultanților Fiscali
- Avem controale la persoane fizice care au averi nejustificate. Trebuie să înțeleagă că trebuie să fie asistate de specialiști în fiscalitate ca să declare taxele corect.
- Trebuie, cel puțin șeful de serviciu, dacă nu și directorul, să coboare la discuția finală cu contribuabilul pentru că-l ajută enorm de mult din punct de vedere profesional să învețe, să înțeleagă spețe noi. Sunt atât de multe informații profesionale pe care le pun la dispoziție consultanții fiscali și avocații, încât eu aș fi în fiecare zi în discuții finale, dacă aș fi director, să învăț eu în primul rând speța.
- Discuția finală cu contribuabilul: până la sfârșitul lunii iunie, o să aveți posibilitatea să se deruleze video. Va fi înregistrată. Contribuabilul va avea posibilitatea să solicite asta. Aici încercăm să dezvoltăm cu inteligența artificială în așa fel încât să ne atragă atenția unde se bate câmpii din partea noastră.
- Inspecția fiscală trebuie reorganizată din temelii. Trebuie să avem o analiză de risc centralizată unde selectăm contribuabilii pe riscurile pe care le identificăm în bazele de date. Trimitem punctual controlul pe speța respectivă. Astăzi, fiecare județ are propriul plan de control, propria analiză de risc.
- Am semnat un protocol cu Academia de Studii Economice. Va face un studiu legat de GAP-ul de TVA. Va fi o împărțire a GAP-ului pe fiecare industrie în parte. Va fi public. Fiecare va ști dacă acționează într-o industrie cu GAP mare, iar acolo vor urma acțiuni ANAF. Vom transparentiza tot ce facem la structurile de control.
- Avem structuri Antifraudă operative care fac control pe documente fix ca în inspecție. Stu în control un an. În contextul ăsta nu înțeleg funcționalitatea Antifraudei. Structura Antifraudei trebuie să vină, să confiște și să meargă în depozit.
- Am introdus indicator de preinsolvență. Vă sfătuiesc să începeți să vă uitați pe bilanțuri și situații financiare pentru că multe sunt construite pentru a intra în insolvență la un moment dat. Cred că indicatorii de preinsolvență vor da cu adevărat de lucru structurilor de control. Vom face primele analize luna viitoare și o să înceapă controale punctuale pe partea de preinsolvență. Lucrăm la o procedură care va fi gata luna aceasta: atragerea răspunderii adminitratorului. Am cules toate spețele pe care le avem pentru a face o procedură cât mai bună.Vom începe să facem controale pe persoane fizice plecând de la cei care au pus firma în insolvență, atragerea răspunderii și să mergem către averea persoanei respective.
- Avem la nivelul ANAF identificate structuri de firme create doar să facă fraude, adică păienjeniș de 70-80 firme. Una emite facturi în în e-Factura, nu are personal, nu are absolut nimic. Nu-i găsești acelui adminitrator diploma de liceu, dar el face consultanță de înalt nivel. Intră în sistem. Firma e trecută în acest păienjeniș, cere la rambursare TVA, și în momentul în care îl detectezi, intră în insolvență. Sunt rețele pregătite pentru asta. Au același contabil la 80 de firme, acel contabil a mai făcut asta și în alte firme. Anul acesta sau anul viitor trebuie să lucrăm și la ideea de a elimina din profesie acele persoane care participă în astfel de acțiuni.
- În ultima perioadă avem acces la tot ceea ce înseamnă Airbnb, Booking. Toți sunt supărați de ce i-am prins acum. Nimeni nu neagă că a închiriat la negru până acum și de ce i-am prins acum, după 5 ani. O să avem o campanie în sensul ăsta. La nivelul unui singur județ, într-un singur an, am identificat în jur de 60.000 de persoane fizice cu venituri nedeclarate din Airbnb.