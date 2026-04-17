ANAF anunță o reorganizare radicală: inspecție centralizată, AI în controale și vânătoare de averi nejustificate

Adrian Nica, președintele ANAF, a trasat la Seminarul de Fiscalitate organizat de Camera Consultanților Fiscali direcțiile pentru un fisc mai agresiv, mai transparent și mai tehnologizat – de la rețele de firme fantomă la cei 60.000 de proprietari Airbnb nedeclarați dintr-un singur județ.

„Inspecția fiscală trebuie reorganizată din temelii. Trebuie să avem o analiză de risc centralizată unde selectăm contribuabilii pe riscurile pe care le identificăm în bazele de date. Trimitem punctual controlul pe speța respectivă. Astăzi, fiecare județ are propriul plan de control, propria analiză de risc.”, spune șeful ANAF.

Adrian Nica, pres. ANAF.

Persoane fizice cu averi nejustificate, luate în vizor

ANAF a confirmat că derulează deja controale la persoane fizice cu averi nejustificate. Nica a subliniat că aceste persoane trebuie să apeleze la specialiști în fiscalitate pentru a-și declara corect obligațiile. Mesajul e clar: ignoranța nu mai e o scuză.

Aceste verificări nu sunt o noutate- încă din anii trecuți oficiali din MFP sau ANAF au detaliat o parte din aceste verificări.

Ministerul Finanțelor a indicat în ianuarie 2025 că, în urma verificărilor ANAF, 49 de persoane fizice au fost găsite cu venituri de 41,39 milioane lei a căror sursă nu a putut fi identificată și care au fost impozitate cu 70%.

În paralel, pentru alte 33 de persoane verificate, ANAF a stabilit venituri cu sursă identificată de 104 milioane lei, impozitate cu 10% sau 16%, în funcție de perioada verificată.

Șeful ANAF declara anul trecut că peste 200 de persoane cu averi nejustificate sunt în analiză (adică în analiză de risc / pregătire de controale), în special persoane cu mașini de peste 100.000 euro și alte bunuri de lux neacoperite de venituri declarate.

Un alt exemplu revelator vine din turismul informal. Într-un singur județ, într-un singur an, autoritățile au identificat circa 60.000 de persoane fizice cu venituri nedeclarate provenite din închirieri pe Airbnb și Booking, spune Nica.

Antifraudă urmează să-și redefinească și ea rolul. „Nu înțeleg funcționalitatea Antifraudei care stă un an în control pe documente exact ca inspecția”, a afirmat Nica. Misiunea structurii ar trebui să fie intervenție rapidă, confiscare și deplasare la depozit — nu documente.

Transparență și tehnologie

ANAF a semnat un protocol cu Academia de Studii Economice pentru un studiu detaliat al GAP-ului de TVA, defalcat pe industrii. Rezultatele vor fi publice — firmele vor ști dacă activează într-un sector cu risc ridicat și, implicit, dacă sunt candidate la controale. „Vom transparentiza tot ce facem la structurile de control”, a promis Nica.

Până la finalul lunii iunie, discuțiile finale cu contribuabilii vor putea fi desfășurate video și înregistrate, la cererea contribuabilului. ANAF lucrează la integrarea inteligenței artificiale pentru a semnala inconsistențele din argumentația inspectorilor — literalmente, un sistem care să atragă atenția „unde se bate câmpii din partea noastră”, spune Nica.

Rețele de fraudă TVA și răspunderea administratorilor

ANAF a identificat structuri de firme create exclusiv pentru fraudă: rețele de 70–80 de entități, unele emițând facturi în e-Factura fără personal, fără active, fără antecedente verificabile. Schema clasică: firma emisă de factură cere rambursare TVA, iar la momentul depistării intră în insolvență. Uneori, același contabil apare la 80 de firme din rețea.

Răspunsul ANAF include un indicator de preinsolvență deja introdus și o procedură în lucru pentru atragerea răspunderii administratorului. Primele analize urmează luna viitoare, după care vor începe controale punctuale. Direcția este clară: de la firmă la persoana fizică din spatele ei.

Nica a transmis și un mesaj direct pentru profesioniști: cei care participă la astfel de scheme ar putea fi eliminați din profesie — o măsură care vizează explicit contabilii și consultanții complici.

„Cred că indicatorii de preinsolvență vor da cu adevărat de lucru structurilor de control.”

Mesaj pentru inspectori și consultanți

Nica a insistat că discuția finală cu contribuabilul nu trebuie lăsată doar în seama inspectorilor de rând. Cel puțin șeful de serviciu, dacă nu și directorul, ar trebui să participe la aceste discuții finale— nu din protocol, ci pentru că interacțiunea cu consultanți fiscali și avocați aduce informații profesionale valoroase. „Dacă aș fi director, aș fi în fiecare zi în discuții finale, ca să învăț eu în primul rând speța.”, spune șeful ANAF.

Principalele declarații ale președintelui ANAF, Adrian Nica, la Seminarul de Fiscalitate organizat de Camera Consultanților Fiscali