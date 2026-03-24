ANAF deschide licitațiile online. Bunurile sechestrate de stat vor putea fi cumpărate de acasă

Fiscul lansează pe 30 martie o platformă digitală unde oricine poate licita — de pe telefon sau calculator — bunuri confiscate sau sechestrate de autorități. Mașini, apartamente, terenuri, echipamente: toate vor fi scoase la vânzare online, cu oferte în timp real și prelungire automată a licitației când apar oferte de ultim moment, transmite Fiscul printr-un comunicat.

Până acum, dacă voiai să cumperi un bun scos la licitație de ANAF, trebuia să te prezinți fizic la sediul organului fiscal, în ziua și la ora stabilite. Din 30 martie, procesul se mută online. Agenția Națională de Administrare Fiscală lansează eLicitatiiANAF — o platformă accesibilă la adresa elicitatii.anaf.ro — unde licitațiile se desfășoară pe perioade de 5, 7 sau 10 zile, în funcție de valoarea bunului.

Platforma e finanțată prin PNRR și face parte din procesul mai larg de digitalizare a administrației fiscale. Nu ai nevoie de un cont SPV ca să navighezi și să vezi ce bunuri sunt disponibile — poți face asta liber, fără înregistrare. Dar dacă vrei să participi efectiv la o licitație, contul SPV devine obligatoriu.

Cum funcționează

Înainte să ajungă la licitație, fiecare bun trece printr-o perioadă de publicitate de 30 de zile, în care e vizibil pe platformă. În această fereastră, potențialii cumpărători pot vedea detaliile, pot solicita o vizionare — care se face în prezența unui funcționar ANAF — și se pot familiariza cu produsul. Abia după expirarea celor 30 de zile bunul intră automat în secțiunea de licitație.

Licitația se desfășoară timp de 5, 7 sau 10 zile — în funcție de valoarea estimată a bunului. În această perioadă, participanții se înscriu, plătesc taxa de participare și depun oferte. De fiecare dată când cineva face o ofertă mai mare, ceilalți participanți sunt notificați automat și pot contracara. Pasul minim de licitare e cuprins între 5% și 15% din prețul de pornire.

Există și o regulă anti-sniper, obișnuită în platformele serioase de licitații online: dacă cineva depune o ofertă în ultimele 15 minute ale licitației, timpul se prelungește automat, oferind celorlalți participanți șansa să răspundă. Câștigătorul e cel cu oferta cea mai mare la finalul perioadei.

Ce bunuri se vând și de unde vin

Bunurile scoase la licitație provin din trei surse principale: executări silite pentru datorii fiscale neachitate (când ANAF pune sechestru pe bunurile unui contribuabil restant), confiscări dispuse prin hotărâri judecătorești în dosare penale și bunuri intrate în proprietatea statului prin alte proceduri legale. Pe platformă se vând atât bunuri mobile — mașini, utilaje, echipamente — cât și imobile: apartamente, case, terenuri.

Cum plătești dacă câștigi

Platforma acceptă trei modalități de plată: card bancar online (suma se blochează în cont la depunerea ofertei și se virează integral dacă ești câștigător), transfer bancar prin orice metodă electronică (internet banking, mobile banking) sau mandat poștal. În cazul bunurilor sechestrate pentru datorii fiscale, câștigătorul licitației poate achita prețul fie integral, fie în rate.

Dacă nu câștigi, taxa de participare și orice sumă blocată îți sunt returnate în maximum 5 zile de la finalizarea licitației.

„Prin lansarea platformei eLicitatiiANAF facem un pas important în direcția modernizării și digitalizării administrației fiscale. Ne dorim să oferim tuturor persoanelor interesate accesul facil, în condiții egale, într-un sistem online, dinamic, rapid și eficient.”

Adrian Nica, președinte ANAF

Platforma poate fi accesată la adresa elicitatii.anaf.ro începând cu 30 martie 2026.