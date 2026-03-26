ANAF îți completează singur declarația fiscală. Tu doar verifici — și semnezi. Dar dacă datele sunt greșite, răspunderea e a ta

Ministerul Finanțelor a lansat o facilitate care va scuti milioane de români de una dintre cele mai temute corvezi de primăvară: completarea Declarației Unice, anunță Ministerul Finanțelor într-un comunicat tran smis joi.

Începând din această perioadă, formularul D212 — declarația prin care persoanele fizice raportează veniturile obținute în afara unui contract de muncă clasic — poate fi precompletat automat în Spațiul Privat Virtual, platforma online a ANAF. Concret: intri în cont, deschizi formularul, și datele pe care angajatorii, băncile sau alte instituții le-au raportat deja către fisc apar completate de la sine.

Nu mai trebuie să cauți hârtii, să transcrieri cifre sau să-ți amintești ce venituri ai avut în 2025.

Cine beneficiază

Facilitatea se adresează tuturor celor care au obligația de a depune Declarația Unică — o categorie mai largă decât mulți cred. Intră aici freelancerii și PFA-urile, cei care închiriază apartamente sau terenuri, cei care au câștiguri din dividende sau tranzacții pe bursă, autorii și creatorii de conținut care încasează drepturi de autor, agricultorii și cei cu venituri din afara României.

De asemenea, oricine datorează sau optează să plătească contribuții la pensie și sănătate — CAS și CASS — va găsi și aceste calcule precompletate.

Cum funcționează în practică

ANAF preia automat datele pe care terții — angajatori, bănci, platforme de plată — le-au raportat deja către fisc prin declarațiile informative. Le introduce în formularul tău și îți permite să le verifici, să le modifici sau să adaugi ce lipsește.

Formularul nu mai vine ca un fișier PDF de descărcat și completat offline — o sursă nesfârșită de erori și frustrări. Este acum o aplicație web care funcționează direct din browser.

Dacă ai depus deja o declarație, sistemul îți propune automat o variantă rectificativă.

Ce trebuie să știi înainte să dai „submit”

Precompletarea este un punct de plecare, nu un răspuns final. ANAF afișează ce a primit de la terți — dar terții pot greși, pot omite, pot raporta cu întârziere.

Veniturile din străinătate, de regulă, nu apar deloc — trebuie introduse manual. La fel și anumite venituri din activități independente care nu trec printr-un plătitor care să le raporteze automat.

Legea este clară: chiar dacă formularul vine precompletat, responsabilitatea pentru corectitudinea datelor depuse rămâne a contribuabilului. Verifică fiecare cifră față de contracte, extrase bancare și evidențele proprii.

Termenele care contează

Termenul limită pentru depunerea Declarației Unice pentru anul fiscal 2025 este 25 mai 2026.

Cei care depun și plătesc mai devreme sunt recompensați: o bonificație de până la 3% din obligațiile fiscale datorate, pentru cei care finalizează totul până pe 15 aprilie 2026.