ANAF nu mai verifică doar cifrele. Începe să verifice și motivele din spatele lor

O decizie de business legitimă- să refuzi încasări ca să nu depășești plafonul de micro, TVA sau IMCA- nu e ilegală în sine și nu generează automat obligații fiscale, dar devine un semnal de risc care poate atrage control, pentru că ANAF caută să vadă dacă în spatele ei nu se ascunde de fapt nefiscalizare de venituri sau fragmentarea artificială a activității, spune Luisiana Dobrinescu, avocat, managing partner Dobrinescu Dobrev Haraga.

Linia de apărare sugerată de expertul fiscal: contribuabilul trebuie să demonstreze caracterul firesc, economic al deciziei sale și să insiste pe faptul că sarcina probei caracterului artificial rămâne, teoretic, a organului fiscal, nu a contribuabilului.

Inspecțiile fiscale au devenit mai rapide, iar argumentația ANAF este din ce în ce mai bună, cu ajutorul digitalizării. Accesul la o multitudine de date privind tranzacțiile contribuabililor (inclusiv cele din străinătate, în raport cu comercianții români), precum și agenții AI care permit identificarea și agregarea rapidă a jurisprudenței, fac ca inspecțiile fiscale să se termine mult mai repede, iar argumentația ANAF să fie mai greu de combătut.

Luisiana Dobrinescu Avocat drept fiscal. Sursa foto: Dobrinescu Dobrev Haraga

„Raportându-mă la deciziile de impunere contestate anul acesta, pot spune că ANAF a deschis un nou capitol al calificărilor fiscale, constând în ajustarea (prin majorare) a profiturilor impozabile, pe motiv că acestea au fost diminuate în mod artificial de către contribuabil”, explică Luisiana Dobrinescu, într-un comunicat de presă.

Ea vine cu două situații concrete rezultate din rapoartele de inspecție fiscală emise în luna august 2026, observăm următoarele:

În cazul unuia dintre contribuabili, ANAF reproșează că în condițiile menținerii constante a personalului și a nivelului de cheltuieli, cifra de afaceri a scăzut semnificativ, bănuind nefiscalizarea unei părți a veniturilor.

În cel de-al doilea exemplu, ANAF remarcă încetarea bruscă a încasărilor la sfârșitul anului fiscal, considerând că aceasta a avut loc în mod artificial, în special pentru a evita depășirea cifrei de afaceri care l-ar fi calificat pentru plata IMCA.

În ambele situații, întâlnim ca argument principal comparația coeficienților de profitabilitate înregistrați de contribuabil în anii anteriori, iar ca argument de drept, art. 40^4 Cod fiscal, care se referă la „demersuri ne-oneste, fără substanță economică și având ca scop principal obținerea unui avantaj fiscal”.

„Practic, ANAF depășește limita veșnicului art. 11 Cod fiscal la care se oprea orice recalificare fiscală și trece la nivelul următor, mai dificil de combătut. Pe astfel de spețe, argumentația depășește rigoarea unui simplu text de lege sau a unui calcul cu plus sau minus, axându-se pe principii, pe spiritul legii și pe conduita subiectivă a contribuabilului”, explică Luisiana Dobrinescu.

Cu alte cuvinte, deși poate fi o decizie de business perfect validă aceea de a renunța la încasări de teama depășirii plafoanelor (de micro, de TVA sau de IMCA), acest lucru este suspect în ochii ANAF, ceea ce poate aduce un control sau o inspecție. Simplul motiv de a nu încasa nu poate genera obligații fiscale suplimentare, însă ANAF caută să identifice dacă nu cumva o astfel de situație este o aparență înșelătoare, în sensul nefiscalizării unei părți de venituri sau a împărțirii acestora între mai multe firme cu același profil de activitate aparținând aceleiași personae.

În astfel de situații, argumentația trebuie să se concentreze pe firescul operațiunilor economice derulate și, desigur, pe obligația organului fiscal de a proba caracterul artificial al acțiunilor contribuabilului pe care îl reclamă.