ANAF schimbă modul în care băncile transmit date despre clienți și conturi. Băncile au raportat conturi fără beneficiar real sau conturi cu titulari fără CNP

ANAF va introduce noi reguli pe care vor trebui să le respecte la transmiterea de informații băncile, furnizorii de servicii de plată și instituțiile emitente de monedă electronică.

Astfel, Fiscul va standardiza formatul în care trebuie transmise datele, după ce s-au constatat deficiențe în datele transmise de aceștia, precum conturi cu titulari de cont fără CNP, conturi fără beneficiar real sau conturi declarate cu data de naștere a titularului data de deschidere a contului, relevă datele analizate de Profit.ro.

Citiți articolul integral pe Profit.ro.