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Adrian Benta - consultant, Foto: StartupCafe.ro
Economie

ANAF schimbă regulile jocului: cine nu depune decontul de TVA riscă să piardă automat jumătate din TVA deductibilă

Dan Popa
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Noua normă stimulează depunerea voluntară a decontului de TVA, dar sancționează foarte drastic când se stabilește dreptul de deducere al TVA de la achiziții.

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În Monitorul oficial de joi, 3 septembrie 2026, a fost adoptat OpANAF nr. 1022/2026 privind estimarea TVA din oficiu când contribuabilul nu depune decontul de TVA D300.