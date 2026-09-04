ANAF schimbă regulile jocului: cine nu depune decontul de TVA riscă să piardă automat jumătate din TVA deductibilă

În Monitorul oficial de joi, 3 septembrie 2026, a fost adoptat OpANAF nr. 1022/2026 privind estimarea TVA din oficiu când contribuabilul nu depune decontul de TVA D300.

Noua normă stimulează depunerea voluntară a decontului de TVA, dar sancționează foarte drastic când se stabilește dreptul de deducere al TVA de la achiziții.

Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal au obligația depunerii decontului de TVA, Formular D300, în funcție de valoarea cifrei de afaceri sau, după caz, dacă efectuează achiziții intracomunitare de bunuri într-una din următoarele perioade: lunar, trimestrial sau, după caz, cu aprobare, semestrial sau chiar anual – a se vedea normele metodologice pentru art. 322 din Codul fiscal, perioada fiscală a TVA, explică Adrian Bența, consultant fiscal și auditor financiar.

În ipoteza în care contribuabilul nu îndeplinește obligația depunerii de contului de TVA D300, autoritatea fiscală are dreptul să stabilească din oficiu situația TVA pentru acel contribuabil.

Această procedură este reglementată prin OpANAF nr. 1022/2026 și se aplică doar în situația culpei contribuabilului ce nu a depus decontul de TVA.

„Analizând procedura în ansamblul său, reținem faptul că până la momentul în care autoritatea fiscală stabilește din oficiu situația TVA, există mai multe etape intermediare care permit respectivului contribuabil să se conformeze voluntar și să depună decontul de TVA ce rezultă din datele evidenței contabile/fiscale pe care o deține”, mai spune Bența.

Pentru a înțelege etapele conformării voluntare a contribuabililor sunt adoptate următoarele documente tipizate:

a) „Notificare privind nedepunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (300)“;

b) „Invitaţie privind exercitarea dreptului de a fi ascultat, în cazul neprezentării la primul termen stabilit de organul fiscal în vederea audierii“;

c) „Decizie de impunere din oficiu a taxei pe valoarea adăugată datorate de către persoanele impozabile care nu au depus decontul de taxă pe valoarea adăugată (300)“;

d) „Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a taxei pe valoarea adăugată datorate de către persoanele impozabile care nu au depus decontul de taxă pe valoarea adăugată (300)“.

În principiu, după ce autoritatea fiscală selectează contribuabilii ce vor face obiectul prezentei proceduri, aceștia sunt notificați pentru depunerea decontului de TVA. Termenul pentru depunerea decontului de TVA este de 15 zile de la notificare.

Dacă nici în urma acestei notificări contribuabilul nu se conformează și nu depune decontul de TVA, autoritatea fiscală va trece la aplicarea procedurii efective de determinare a TVA din oficiu.

Cum se determină situația TVA stabilită din oficiu?