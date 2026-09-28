ANAF trece de la plasă la harpon: controale pe risc și resurse concentrate pe marea evaziune

Programul de guvernare depus în Parlament de premierul desemnat Siegfried Mureșan propune o schimbare de metodă pentru Fisc.

ANAF ar urma să renunțe la controalele aplicate larg, asupra tuturor contribuabililor, și să folosească în schimb controale țintite, declanșate de analiza de risc. Reforma, inclusă în capitolul „Consolidarea veniturilor și combaterea evaziunii”, începe cu o decizie instituțională: ANAF va fi reunificată cu Autoritatea Vamală Română într-un singur organ fiscal și de control. Practic, reforma propusă acum ar însemna în bună măsură întoarcerea la modelul care a existat între 2013 și 2022.

Pe plan organizatoric, programul prevede coordonarea unitară a controlului, colectării și trezoreriei între structurile centrale și cele teritoriale, consolidarea funcțiilor-suport și ocuparea prin concurs a conducerilor teritoriale, fără interimate prelungite.

Ținta: evaziunea cu impact bugetar mare

Resursele de control ar urma să fie concentrate pe fraudele de TVA și pe rambursările cu indicatori de risc, pe subdeclararea din anumite sectoare și pe transferul artificial al profitului. Obiectivul declarat este o reducere semnificativă a decalajului de TVA până în 2030, prin orientarea controalelor către marea evaziune, nu către contribuabilii corecți.

Pentru marii contribuabili și operațiunile complexe, programul prevede echipe specializate pe prețuri de transfer, tranzacții intra-grup și transfrontaliere, controale axate pe indicatorii de diminuare artificială a bazei impozabile, acorduri de preț în avans mai eficiente și expertiză pentru modelele de afaceri digitale. Personalul ar urma să fie pregătit în aceste domenii prin programe de specializare dedicate.

Instrumentul principal ar fi o platformă integrată care să coreleze datele din e-Factura, SAF-T, casele de marcat și declarațiile fiscale. Platforma ar urma să devină operațională până la 30 iunie 2027. Controalele operative și inopinate ar urma să fie declanșate de profilul de risc al contribuabilului, după verificări documentare la distanță. Programul prevede și mecanisme de avertizare timpurie pentru contribuabilii care încep să acumuleze dificultăți financiare sau restanțe, astfel încât recuperarea sau remedierea să poată începe înainte ca arieratele să devină semnificative.

Bonus doar peste plan

Până la 31 decembrie 2026 ar urma să fie introduși indicatori de performanță și un sistem de remunerare bonus-malus pentru conducerea ANAF și structurile operative. Mecanismul, aplicabil din 2027 conform angajamentelor din PNRR, ar funcționa astfel: bonusurile se acordă doar dacă planul de încasări este depășit, iar penalitățile se aplică în funcție de indicatorii de performanță aprobați pentru fiecare structură, potrivit Agerpres.

Mai puțină birocrație pentru cei corecți

În relația cu contribuabilii, datele pe care ANAF le deține deja nu ar mai urma să fie cerute a doua oară. Informațiile transmise prin e-Factura, SAF-T sau casele de marcat ar urma să fie reutilizate. Sunt prevăzute declarații precompletate și validate automat, mai puține câmpuri de completat și eliminarea treptată a raportărilor redundante, inclusiv la TVA.

Spațiul Privat Virtual ar urma să devină punctul unic de contact cu Fiscul, cu o situație fiscală consolidată pentru fiecare contribuabil, notificări automate privind neconcordanțele și canale digitale de comunicare. Abaterile formale ar putea fi semnalate și corectate voluntar. Pentru IMM-uri, această corectare ar fi posibilă fără sancțiune, dacă nu există prejudiciu sau indicii de fraudă. Firmele ar primi și ghiduri digitale interactive, iar cele nou-înființate ar avea informare dedicată.

Pe partea tehnică, aplicațiile și bazele de date vechi ar urma să fie înlocuite cu sisteme moderne și interoperabile, cu schimb automat de informații între instituțiile statului.