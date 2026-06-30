ANAF „valorifică informațiile” din platformele online de închiriere a locuințelor în regim hotelier. Dobânzi și penalități de întârziere la plata taxelor

ANAF precizează, marți, într-o informare oficială, că valorifică informațiile declarate prin platformele online de închirieri în regim hotelier și avertizează asupra dobânzilor și penalităților pe care le percepe de la proprietarii care întârzie cu plata taxelor pe veniturile obținute din „închirierea pe termen scurt a camerelor situate în locuințe proprietate personală”.