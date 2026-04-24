Analiștii CFA: inflație de 8%, leu depreciat și creștere de doar 0,7% – cel mai sumbru tablou din ultimii ani

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a scăzut în martie 2026 semnificativ, cu peste 10 puncte (până la nivelul de 38,2 puncte), în luna martie, arată comunicatl transmis vineri de asociația profesioniștilor în investiții- CFA România.

În fiecare lună, asociația întreabă membrii săi cum văd ei economia. Răspunsurile din martie 2026 sunt îngrijorătoare: încrederea în economie a scăzut brusc, ajungând la 38,2 din 100. Cu cât scorul e mai mic, cu atât lucrurile arată mai rău.

Ce înseamnă asta concret pentru tine?

Prețurile vor crește și mai mult. Experții estimează că inflația va ajunge la 7,61% în următoarele 12 luni — adică prețurile la alimente, servicii și tot ce cumperi vor fi cu aproape 8% mai scumpe decât azi. Față de luna trecută, această estimare a sărit cu aproape 2 puncte procentuale — un salt mare.

Leul se va deprecia față de euro. 86% dintre analiști cred că euro va deveni mai scump în lei. Estimarea medie e că un euro va costa 5,16 lei peste un an, față de cursul actual. Asta înseamnă că vacanțele în Occident, produsele importate și ratele în euro vor costa mai mult.

Economia crește foarte puțin. Creșterea economică pentru 2026 e estimată la doar 0,7% — practic stagnare. Asta înseamnă că salariile reale (după inflație) nu prea au cum să crească, iar locurile de muncă nu se vor înmulți semnificativ.

Statul cheltuie mult mai mult decât încasează. Deficitul bugetar estimat pentru 2026 este de 6,6% din PIB — adică statul va împrumuta sume uriașe ca să-și acopere cheltuielile. Asta duce la o datorie publică estimată la 63% din tot ce produce România într-un an.

Apartamentele sunt considerate prea scumpe. 9 din 10 analiști cred că prețurile imobiliare sunt supraevaluate — adică nu reflectă valoarea reală. Jumătate estimează totuși că prețurile vor rămâne la același nivel în următorul an.

De ce s-a înrăutățit totul dintr-odată?

Principala cauză este războiul din Iran, care a creat o criză a prețului petrolului. Când petrolul devine scump, se scumpesc transportul, producția de mărfuri, energia — practic totul. Analiștii estimează că prețul barilului de petrol ar putea ajunge la 103 dolari în medie, dar opiniile variază enorm: unii zic 60 de dolari, alții 170. Această incertitudine uriașă îi face pe toți mai prudenți și mai pesimişti.

Concluzie simplă

Experții financiari văd un 2026 dificil pentru România: inflație mare, leu slab, creștere economică aproape zero și un stat îndatorat. Vestea mai puțin proastă e că prețurile apartamentelor probabil nu vor exploda — dar asta și pentru că puterea de cumpărare a oamenilor e sub presiune.

Adrian Codirlașu, CFA – Președinte al Asociației CFA România declară: “În contextul crizei petrolului și al aversiunii globale la risc pe piețele internaționale, s-au majorat anticipațiile inflaționiste, precum și anticipațiile de majorare a ratelor de dobândă nominale (care sunt în strânsă legătură atât cu evoluția anticipațiilor inflaționiste, cât și cu evoluția aversiunii la risc). De asemenea, și anticipațiile de creștere economică pentru anul curent au înregistrat scăderi.”