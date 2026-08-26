Analiștii văd un leu mai slab, datorii mai mari și o economie la limita recesiunii

Cei mai mulți analiști financiari din România se așteaptă ca euro să se scumpească față de leu în următorul an, arată cel mai recent sondaj al Asociației CFA România, publicat pentru luna iulie 2026. În același timp, aceiași analiști cred că deficitul bugetar – adică diferența dintre cât cheltuiește și cât încasează statul — se va reduce față de nivelul actual.

Ce se întâmplă cu cursul euro-leu

Potrivit sondajului, 84% dintre analiștii chestionați anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, iar restul de 16% cred că valoarea monedei naționale va rămâne aproximativ aceeași. Concret, dacă acum un euro costă 5,2534 lei, analiștii estimează că:

peste 6 luni, un euro va costa în medie 5,2901 lei;

peste 12 luni, un euro va costa în medie 5,3445 lei.

Cu alte cuvinte, așteptarea majoritară este ca leul să-și piardă ușor din valoare, nu ca el să se întărească.

Ce se întâmplă cu deficitul bugetar

La capitolul deficit bugetar, analiștii sunt ceva mai optimiști: ei anticipează o scădere de la 7,7%, cât este acum, la 6,2% din PIB în perioada următoare. Asta ar însemna că statul reușește să-și reducă din decalajul dintre venituri și cheltuieli, deși nivelul rămâne, în continuare, mult peste ținta de 3% cerută de regulile europene.

Nou în sondajul CFA: prețul petrolului, pe fondul războiului din Iran

Pe fondul războiului din Iran, Asociația CFA România a introdus pentru prima dată o întrebare despre prețul petrolului Brent pentru următoarele 12 luni. Media anticipațiilor analiștilor este de 87 USD/baril, însă asociația subliniază că incertitudinea din jurul acestei estimări rămâne extrem de ridicată — semn că analiștii înșiși consideră greu de anticipat cum va evolua conflictul și, implicit, piața petrolului.

Alte două semnale din sondaj

Analiștii anticipează și o creștere a datoriei publice, de la nivelul actual la 63% din PIB în următoarele 12 luni. În plus, estimările privind evoluția economică pentru 2026 rămân în jurul valorii de 0%, ceea ce indică, potrivit sondajului, un risc ridicat de recesiune.

Context: ce arată sondajul, per ansamblu

Sondajul lunar al Asociației CFA România arată și o îmbunătățire a încrederii generale în economie în luna iulie, indicatorul general urcând la 44,2 puncte (de la un nivel mai scăzut în luna anterioară). Președintele asociației, Adrian Codirlașu, leagă această creștere de confirmarea ratingului investment grade al României de către agențiile de rating, dar avertizează că economia va continua probabil să stagneze, riscul de recesiune rămânând prezent.