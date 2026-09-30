Anca Dragu: Sunt întrebată de Comisia Europeană de ce sunt atât de puţine investiţii din România în Republica Moldova. Nu am multe răspunsuri

Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, Anca Dragu, consideră că relaţia economică dintre România şi Republica Moldova ar trebui să fie mult mai puternică, menţionând că a fost întrebată de reprezentanţi ai Comisiei Europene şi ai Fondului Monetar Internaţional de ce sunt atât de puţine investiţii din România în Republica Moldova, potrivit news.ro.

„Aş începe cu un element care ţine de relaţia economică dintre România şi Moldova. Această relaţie ar trebui să fie mult mai puternică şi sunt deseori întrebată de reprezentanţi ai Comisiei Europene, ai Fondului Monetar Internaţional, de ce sunt atât de puţine investiţii din România în Moldova. Nu am multe răspunsuri, încerc să caut răspunsuri la această întrebare. Vestea bună este că investiţiile din România în Moldova sunt în creştere. Ieri, de exemplu, a fost un mare eveniment la Chişinău. Foarte mulţi oameni de afaceri s-au aflat acolo, a fost un eveniment organizat de guvern, de Agenţia de Investiţii”, a declarat Anca Dragu, marţi, la lansarea volumului „Sustenabilitatea financiară – de la deficite la convergenţă nominală” de la Banca Naţională a României.

Ea a menţionat că pentru România şi pentru Republica Moldova ar fi benefică o dinamică crescută a relaţiilor economice.

Anca Dragu s-a referit şi la importanţa pe care o poate juca sectorul energetic.

„Am văzut, după criza din 2008-2009, Statele Unite ale Americii şi-au revenit mult mai repede în această criză, care a avut rădăcini acolo, tocmai pentru că resursele energetice erau mult mai ieftine decât în Europa. Cred că această carte ar putea să o joace şi România astăzi, ar putea accelera pe investiţii. Şi aici, când mă refer la sectorul energetic, desigur ne referim pe tot circuitul, pe tot fluxul, inclusiv în zona de distribuţie, unde avem mult de recuperat”, a transmis guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei.

Anca Dragu a adăugat că România a început să piardă avantajul competitiv pe care l-a avut în zona de IT.

„Şi dacă ar trebui să ne gândim tot la un element de competitivitate, acela ar fi securitatea cibernetică. România a avut un avantaj competitiv în zona IT. E adevărat, cu un stimul fiscal, aşa se întâmplă întotdeauna. Dar se pare că am început să pierdem acest avantaj. Şi atunci poate am putea să venim cu un avantaj competitiv în zona de inteligenţă artificială şi cybersecurity”, a afirmat Anca Dragu.