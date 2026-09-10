Andrei Nicolescu explică strategia lui Dinamo, după ce Nuno Campos a spus că echipa nu se bate la titlu, deși e lider în Superliga

Declarațiile lui Nuno Campos despre obiectivul lui Dinamo au atras rapid o reacție din partea conducerii clubului. Antrenorul portughez a transmis că „alb-roșiii” nu și-au propus să lupte pentru titlu, în ciuda startului foarte bun de sezon și a poziției de lider din Superliga.

„Ca să fie foarte, foarte clar, între obiectivele pe care le-am definit la începutul sezonului nu e lupta la titlu. Am 100% încredere în echipă și în ceea ce facem împreună”, a spus Nuno Campos, anrtenorul lui Dinamo, într-o conferință de presă.

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a explicat însă că mesajul tehnicianului face parte din strategia clubului și are rolul de a ține sub control presiunea pusă pe echipă.

Andrei Nicolescu s-a declarat de acord cu abordarea lui Nuno Campos și a explicat că portughezul încearcă să gestioneze cât mai bine așteptările din jurul echipei.

„Îl felicit pentru că e un pedagog foarte bun, știe să plaseze lucrurile și să nu creeze presiune suplimentară. Vrea să aibă un lot care să câştige titlul, dar el a zis că lotul e în construcţie şi a vrut să separe lucrurile. Face ce trebuie prin declaraţia asta”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

Președintele lui Dinamo a explicat și de ce clubul nu dorește să schimbe discursul și să transforme poziția actuală din clasament într-o presiune pentru câștigarea titlului.

„Noi trebuie să știm de unde venim”, a punctat Nicolescu, întrebat de ce Dinamo evită să își asume public obiectivul de a câștiga campionatul.

În acest moment, Dinamo este lider în Superliga, cu 17 puncte după primele opt etape.