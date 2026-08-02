Andy Burnham cere ca Marea Britanie să aibă și ea o Constituție: „E nevoie de un set de principii clare”

Noul prim-ministru britanic, Andy Burnham, s-a declarat în favoarea adoptării unei constituții scrise în Regatul Unit, care, spre deosebire de majoritatea celorlalte țări, nu dispune de un text unic cu caracter normativ, transmite AFP.

De la preluarea mandatului, în urmă cu exact două săptămâni, fostul primar al Regiunii Manchester a făcut din descentralizarea puterilor în favoarea autorităților regionale o prioritate a guvernului său.

„În cele din urmă, cred că acest lucru deschide calea către un nou acord constituțional”, a declarat Burnham în acest weekend cu privire la proiectele sale de descentralizare.

Burnham vrea „un nou set de principii clare”

Solicitând „un nou set de principii clare privind modul în care ar trebui condusă această țară”, prim-ministrul a subliniat necesitatea unei constituții scrise, o reformă pe care o susținea deja înainte de sosirea sa la Downing Street.

„Este anormal ca oamenii să fie nevoiți să apere lucruri care sunt pur și simplu fundamentale (…) iar lipsa unei constituții privează teritoriile de mijloace de acțiune”, a afirmat dl Burnham.

Regatul Unit este guvernat de un ansamblu eterogen de legi, hotărâri judecătorești bazate pe „common law“ și tratate.

Ideea unei constituții scrise este relativ recentă în Regatul Unit. Fostul prim-ministru laburist Gordon Brown (2007-2010), care l-a avut printre miniștri pe Andy Burnham, a fost unul dintre primii care au susținut o astfel de reformă.

S-a mai încercat, dar fără un consens clar

O comisie parlamentară a analizat diferitele opțiuni de codificare a Constituției în cadrul unei evaluări cu durata de cinci ani, care a concluzionat în 2015 că nu există un consens clar pe această temă.

Orice încercare de realizare a Constituției desfășurată de Andy Burnham ar necesita probabil mai mulți ani de muncă, precum și o amplă consultare publică.

Vineri, Andy Burnham a anunțat că dorește să le permită primarilor regionali englezi să păstreze o parte din impozitele colectate pe teritoriul lor, în cadrul proiectului său de transfer al competențelor de la capitala acestei țări puternic centralizate.

Regatul Unit – compus din Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord – a inițiat reforme constituționale importante la sfârșitul anilor 1990, care au dus la înființarea unor parlamente cu competențe delegate la Edinburgh, Cardiff și Belfast.

Totuși, Anglia rămâne una dintre cele mai centralizate țări din Europa, în ciuda creării mai multor consilii regionale și a altor instituții în ultimul deceniu, potrivit experților.