Anthropic testează o funcție ce arată cum am putea folosi agenții de inteligență artificială ai viitorului

Anthropic testează o funcție care permite utilizatorilor să trimită de pe smartphone cereri către chatbot-ul Claude, iar acesta va îndeplini sarcina pe computerul acelui user.

Noul produs indică orientarea companiei către agenți AI care, cu timpul, devin tot mai utili, agenți aduși în prim-plan anul acesta, după lansarea proiectului open-source OpenClaw, scrie CNBC;

Utilizatorii pot trimite de pe telefon un mesaj către Claude cu o sarcină anume, iar agentul AI o va duce la îndeplinire pe laptop.

Practic, după ce primește instrucțiunile, Claude poate deschide aplicații pe computer, poate naviga pe internet și poate completa apoi diverse tabele, dacă este nevoie.

Anthropic a dat și un exemplu: un utilizator care întârzie la o întâlnire îi cere lui Claude să exporte o prezentare ca fișier PDF și poate să o atașeze la o invitație de „meeting”.

Cea mai recentă actualizare arată direcția companiilor de AI care creează așa-numiți „agenți” ce pot îndeplini în mod autonom sarcini în numele utilizatorilor, oricând este nevoie.

S-a vorbit mult despre agenți AI în ultimele luni, mai ales că s-a „viralizat” proiectul OpenClaw care este un proiect open-source ce își propune să creeze un agent AI capabil să folosească singur un computer, într-un mod asemănător unui utilizator uman.

CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a declarat recent că OpenClaw este „fără îndoială următorul ChatGPT”. OpenClaw poate automatiza sarcini precum: completarea de formulare, navigarea pe site-uri, utilizarea programe și „task-uri” repetitive de birou.