Antifrauda a confiscat aproape un milion de euro provenit din comerț ilegal cu aur

Inspectorii ANAF au descoperit că opt firme din județul Prahova au topit bijuterii și obiecte din aur, le-au transformat în lingouri și le-au vândut fără să aibă voie legal să facă asta.

Practic, ca să vinzi aur în România ai nevoie de o autorizație specială. Aceste firme nu o aveau – și nici nu puteau dovedi de unde provenea aurul pe care îl prelucrau.

Conform Ordonanței de urgență 190/2000 (aprobată prin Legea 261/2002), operațiunile cu metale prețioase (incluzând vânzarea aurului) pot fi efectuate de persoane fizice sau juridice numai în baza unei autorizații eliberate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), vizată anual. Această autorizație este necesară dacă vrei să desfășori în mod sistematic activitatea de comerț cu aur (bijuterii, lingouri, metale prețioase generale), nu dacă vinzi ocazional o piesă de aur personală.

Ce s-a întâmplat concret:

Între martie și aprilie 2026, 14 inspectori au controlat activitatea acestor firme și au găsit nereguli grave: aur fără acte de proveniență, lingouri fabricate ilegal și vânzări fără autorizație.

Consecințele pentru firme: amenzi de 105.000 de lei, confiscarea unor bijuterii din aur și diamante în valoare de 26.154 de lei, confiscarea a 4,5 milioane de lei – adică banii obținuți din vânzarea celor aproape 12 kilograme de aur topit

Ce urmează:

ANAF anunță că va continua controalele atât în magazinele care vând metale prețioase, cât și în casele de amanet.