Antrenorul lui Dinamo, detalii de ultimă oră despre accidentarea lui Alexandru Musi: „Nu vrem să punem presiune”

Nuno Campos (51 de ani), antrenorul lui Dinamo, a prefațat meciul cu Farul de duminică, 20 septembrie, de la ora 20:30, care se va disputa pe Arena Națională, în etapa 10 din Superliga.

Dinamo ocupă locul 2 în clasamentul Superligii, cu 20 de puncte, după ce Rapid a învins-o pe FC Argeș, scor 3-1, și a urcat pe prima poziție. Giuleștenii au un punct avans, dar și un meci în plus disputat.

Portughezul a oferit detalii noi și despre accidentarea lui Alexandru Musi, care a suferit o intervenție chirurgicală în urma unor probleme la menisc.

„Operația a decurs bine, totul a fost în regulă. Acum nu vrem să punem presiune în privința unei date de revenire, pentru că este important să se recupereze bine.

Am fost și eu jucător și știu că uneori vrei să revii cât mai repede. Toată lumea își dorește asta.

Dar cel mai important este să se recupereze bine și să revină când va fi pregătit 100%”, a declarat Nuno Campos.

Antrenorul „câinilor” a vorbit și despre meciul cu Farul

„Am pregătit toate detaliile, așa cum facem înaintea fiecărui meci. De această dată am avut mai mult timp, pentru că am jucat vinerea trecută, iar acum vom evolua duminică.

Suntem pregătiți pentru meci. Din punctul meu de vedere, cel mai important este modul în care vom intra pe teren. Farul este o echipă foarte dificilă. Ne concentrăm pe ceea ce face ca echipă.

Bineînțeles, cunoaștem și caracteristicile individuale ale jucătorilor, le-am prezentat fotbaliștilor noștri și am pregătit totul în detaliu.

Dar cel mai important este să înțelegem ce face adversarul ca echipă și să pregătim meciul în consecință”, a precizat tehnicianul.

Portughezul și-a oferit opinia și despre convocarea lui Cătălin Cîrjan și Raul Opruț la echipa națională a României pentru următoarele meciuri din Liga Națiunilor, singurii jucători ai „câinilor” chemați de Gică Hagi.

„Este un lucru frumos, pentru că merită. Au demonstrat asta prin ceea ce au făcut în perioada de când suntem aici.

Cred că este bine și pentru ei, dar acum este momentul să ne concentrăm asupra acestui meci. Este important să arătăm cea mai bună versiune a noastră.

Ne concentrăm doar asupra jocului nostru și asupra a ceea ce putem face”, a concluzionat Campos.