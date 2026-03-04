Antreprenori români loviți de pachetul de relansare economică al Guvernului Bolojan: Firmele pierd bani din proiecte europene, din cauza creșterii pragului la mijloacele fixe din 2026

Creșterea pragului de intrare a mijloacelor fixe pentru firme, pe care Guvernul Bolojan a gândit-o ca măsură benefică antreprenorilor, în cadrul pachetului de relansare economică, se dovedește a fi nocivă pentru firmele micro, mici și mijlocii care au depus proiecte pentru accesarea fondurilor europene, prin diverse programe, inclusiv noul Startup Nation.