Anul 2026 va fi unul al recesiunii economice, avertizează două mari bănci

PIB-ul a scăzut pentru al treilea trimestru consecutiv, potrivit anunțului de miercuri al Statisticii, fcând băncile să-și refacă prognozele pentru 2026.

Economiștii BRD spun că nu au fost surprinși de scăderea de 1,7% din primele 3 luni. „Ca întotdeauna, unii ar putea fi surprinși de datele de astăzi, dar cu siguranță nu noi. Am subliniat în repetate rânduri probabilitatea unui scenariu de recesiune în acest an pe parcursul rapoartelor noastre, încă de la începutul celui de-al doilea semestru al anului 2025, când piața era mult mai optimistă, iar noi păream o excepție”, spun reprezentanții băncii.

În schimb, BCR a revizuit destul de drastic estimările. „Pe baza datelor publicate astăzi, revizuim în scădere previziunile de creștere a PIB-ului pentru 2026 la -0,3%, de la +0,3% anterior. Consumul gospodăriilor va rămâne probabil redus în prima jumătate a anului, reflectând condițiile financiare încă restrictive și presiunile persistente asupra veniturilor reale”, spun reprezentanții BCR.

Nici CFA România- asociația profesioniștilor în investiții nu e foarte optimistă. „Consumul s‑a contractat puternic (date citate de analisti), ceea ce crește probabilitatea ca PIB‑ul pe anul 2026 să fie în uşoară scădere. Adrian Codirlașu – președintele CFA România- a spus că „e o mare probabilitate să avem un mic minus pe tot anul” dacă evoluția trimestrului I rămâne negativă.

Defalcarea detaliată a creșterii PIB-ului va fi publicată pe 5 iunie, ceea ce ar trebui să ofere mai multe informații despre factorii care stau la baza acestei performanțe mai slabe decât se aștepta și să ajute la identificarea sectoarelor responsabile pentru rezultatul dezamăgitor.

Reamintim că la elaborarea proiectului de buget pentru anul în curs, Guvernul a luat în calcul o creştere a economiei de 1%

Deocamdată, instituțiile internaționale – FMI, Banca Mondială – anticipează o creştere modestă (sub 1%).

Factorii care vor decide rezultatul pentru 2026:

Evoluţia consumului privat (dacă rămâne slab, creșterea anuală poate fi negativă).

Politica fiscală şi măsurile guvernamentale (consolidare fiscală/ măsuri de susţinere).

Şocurile externe (preţul energiei/petrolului, situaţia regională), care pot influenţa costurile şi exporturile.