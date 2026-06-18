Anunț important făcut de Digi pentru toți clienții. Plată instant și serviciu gratuit pentru persoanele fizice

Compania de telecomunicații integrează sistemul RoPay pentru plata facturilor.

DIGI devine primul furnizor de telecomunicații din România care integrează sistemul național RoPay pentru achitarea facturilor, în parteneriat cu ING Bank România și TRANSFOND, se arată într-un comunicat de presă al companiei.

Soluția le permite abonaților DIGI să efectueze plăți instant, direct din aplicațiile bancare, eliminând necesitatea introducerii manuale a datelor cardului. Noua funcționalitate este disponibilă atât pentru plăți de tip e-commerce, cât și pentru cele realizate prin scanarea codului QR inclus direct pe factură.

„Adoptarea RoPay la nivel național reprezintă o oportunitate majoră de a simplifica și de a securiza plățile online pentru milioane de români. Integrarea acestui sistem în fluxul nostru operațional este un pas firesc pe care îl facem pentru a veni în sprijinul clienților noștri astfel încât achitarea facturilor să fie o experiență facilă, rapidă și extrem de sigură.”, a declarat Serghei Bulgac, Director General DIGI Romania.

Este instant, indiferent de bancă

„Echipa ING crede foarte mult în soluția RoPay, ca opțiune de serviciu național de plăți, fie că vorbim de soluții pentru comercianți sau transferuri între indivizi. Este Instant, indiferent de bancă, și este gratuit pentru persoanele fizice. În plus, folosind opțiunea RoPay pentru plata online și, deci, evitând să mai introduci sau să salvezi datele cardului, ai un plus de siguranță cibernetică. Așa că ne bucurăm să vedem tot mai mulți comercianți alăturându-se și prima premieră în telecom, cu DIGI.”, a completat Raluca Țintoiu, Head of Wholesale Banking, ING Bank România.