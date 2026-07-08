Anunțul lui Erdogan după summitul NATO: „Fără îndoială, cel mai mare succes” al Turciei

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a pledat miercuri pentru eliminarea restricțiilor privind cooperarea în domeniul apărării între aliații NATO, informează agenția turcă de presă Anadolu.

„Restricțiile dintre aliați privind cooperarea în domeniul apărării, în special în industria de apărare, ar trebui ridicate”, a declarat Erdogan la o reuniune a Consiliului Nord-Atlantic la nivel de șefi de stat și de guvern din capitala Turciei, Ankara.

Președintele turc a subliniat că, în contextul în care aliații europeni își asumă o responsabilitate mai mare pentru apărarea continentului, ar trebui să evite politicile care ar putea slăbi unitatea NATO sau legăturile transatlantice.

„Pe măsură ce aliații europeni își asumă o responsabilitate mai mare pentru apărarea continentului, trebuie să ne abținem de la măsuri care ar putea submina coeziunea alianței și relațiile transatlantice”, a spus el, potrivit Agerpres.

Recep Tayyip Erdogan a notat totodată, în referire la dezvoltarea înregistrată de Turcia în sectorul apărării, că realizarea cea mai mare a țării sale din ultimii ani a reprezentat-o progresul major al industriei de apărare.

„Fără îndoială, cel mai mare succes al țării noastre constă în progresul pe care l-am obținut în industria de apărare”, a spus el, adăugând că Turcia a devenit una dintre primele 10 țări din lume în ceea ce privește producția și capacitatea de export pentru apărare.

Turcia va crește cheltuielile pentru apărare la nivelul de 3,5%

Erdogan a reafirmat de asemenea angajamentul Ankarei de a-și consolida contribuția la NATO prin creșterea cheltuielilor pentru apărare.

„Turcia a luat măsuri pentru a crește cota cheltuielilor noastre pentru apărare la nivelul de 3,5% din PIB înainte de 2030”, a afirmat el, precizând că Turcia a alocat deja 1,5% din bugetul său cheltuielilor legate de securitate și reziliență.

Președinele turc a anunțat, de asemenea, că Ankara a alocat încă 24 de miliarde de dolari pentru proiectul său de apărare aeriană și antirachetă Domul de Oțel, precizând că această investiție vizează consolidarea uneia dintre cele mai critice lacune de capabilități ale NATO.

Subliniind rolul Turciei în cadrul NATO, Erdogan a asigurat că țara sa, care are cea mai mare armată terestră din Europa, rămâne pregătită să își pună capacitățile militare la dispoziția alianței ori de câte ori este nevoie.

El a menționat că Turcia se numără printre principalii contribuitori la operațiunile, misiunile și exercițiile NATO din Kosovo, Marea Neagră, regiunea baltică și alte zone.

Turcia speră în același timp să obțină acreditarea NATO pentru Centrul de excelență pentru combaterea sistemelor aeriene fără pilot pe care vizează să-l înființeze, invocând experiența țării în desfășurarea cu succes a vehiculelor aeriene fără pilot pe câmpuri de luptă reale.

„Consider că acest centru ne va consolida capacitatea de a contracara amenințările reprezentate în special de dronele aeriene și maritime”, a explicat el.

„Soluția cu două state”

Președintele turc s-a referit și la evoluțiile din Orientul Mijlociu, exprimând sprijinul Turciei pentru o soluție cu două state între Israel și Palestina.

„Subliniez încă o dată că soluția cu două state este cheia pentru o pace durabilă în Orientul Mijlociu”, a spus el, adăugând că „este de datoria noastră a tuturor să asigurăm calmul, în special în Gaza și Liban”.

Erdogan i-a îndemnat, de asemenea, pe aliații NATO să fie „pe deplin solidar” împotriva terorismului.

Președintele turc a salutat în același timp „poziția fermă” a președintelui american Donald Trump privind reglementarea tensiunilor care implică Iranul.

„Apreciez poziția fermă susținută de prietenul meu, dl Trump, care a contribuit la plasarea reglementării crizei din Iran pe drumul cel bun, în ciuda tentativelor de sabotaj”, a declarat Erdogan.

Turcia este pregătită să contribuie la eforturile de eliminare a minelor din Strâmtoarea Ormuz, a adăugat el.

Erdogan s-a referit și la războiul din Ucraina, afirmând că Turcia continuă să mențină comunicarea atât cu Kievul, cât și cu Moscova, în efortul de a promova pacea.

„În timp ce sprijinim Ucraina, folosim și canalele noastre de comunicare pentru a încuraja Rusia spre pace”, a menționat Erdogan.

El și-a exprimat totodată susținerea față de eforturile președintelui american de a pune capăt conflictului.

„Împărtășim viziunea dlui Trump pentru pace în războiul din Ucraina și ne exprimăm sprijinul pentru inițiativa care abordează nevoile prioritare ale Ucrainei”, a spus Erdogan.