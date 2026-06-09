Apple anunță o funcție esențială pentru toți utilizatorii odată cu introducerea iOS 27

Din noianul de funcţii de inteligenţă artificială promise de Apple pentru iOS 27 se remarcă posibilitatea folosirii acesteia pentru schimbarea automată a tuturor parolelor care au fost compromise sau nu sunt suficient de sigure, scrie News.ro.

Când a prezentat noile funcţii de AI care vor deveni posibile după lansarea iOS 27, vicepreşedintele Craig Federighi a făcut o menţiune cu iz de marketing, spunând că, în timp ce alte companii dezvoltă inteligenţă artificială de dragul inteligenţei artificiale, Apple o dezvoltă pentru oameni.

Printre funcţiile menţionate în susţinerea acestei afirmaţii, oficialii Apple au punctat posibilitatea schimbării automate a parolelor vulnerabile folosite de utilizatori pentru a accesa diverse aplicaţii şi servicii online.

Un agent AI creat special în acest scop va identifica parolele slabe, va intra pe site-uri, se va loga, va schimba parolele cu altele mai bune şi va salva noile parole în aplicaţia Passwords.

Pentru că aplicaţia Passwords completează automat datele de logare, utilizatorul nu trebuie neapărat să ştie sau să ţină minte parolele. Astfel, pentru majoritatea utilizatorilor, nu va conta că o parolă este înlocuită cu alta, câtă vreme sunt protejaţi de atacuri cibernetice şi-şi pot folosi în continuare aplicaţiile şi serviciile.

Noua funcţie se va regăsi în aplicaţia Passwords şi va rula doar la comanda utilizatorilor.

În prezent, fără ajutorul AI, utilizatorii trebuie să-şi schimbe manual parolele compromise, aplicaţia ajutând doar la sugerarea unei parole mai bune şi la salvarea acesteia.