Aproape 100 de kilograme de aur, argint și bijuterii istorice, în evenimentele de la Palatul Cesianu-Racoviță

Aurul a atins niveluri-record și în 2026! Deși s-a scumpit puternic și se află în acest trend, achiziția sa printr-o casă de licitații poate rămâne una dintre cele mai avantajoase. Într-o perioadă în care activele de refugiu redevin esențiale, aurul își reconfirmă frecvent statutul de reper al valorii și al stabilității. World Gold Council, una dintre cele mai importante autorități internaționale în analiza pieței aurului, arată că incertitudinea geoeconomică și cererea de protecție mențin acest prețios metal în centrul interesului investițional și în 2026.

Cele mai importante licitații de bijuterii desfășurate frecvent la Palatul Cesianu-Racoviță din str. C.A. Rosetti nr. 5 păstrează tradiția și oferă o gamă largă de accesorii decorative de lux — fiind astfel cele mai accesibile căi de intrare în piața de aur, prin diversitatea loturilor, prețurile de pornire și garanția expertizei. Așa se întâmplă și în următoarea licitație de acest fel, Licitația de Aur și Bijuterii Importante, care va avea loc în data de 27 martie, exclusiv online, de la ora 12.00. Evenimentul propune prețuri de pornire între 350 și 22.000 de Euro și adevărate opere de artă pentru iubitorii de podoabe cu stil, caracter și valoare culturală, multe dintre ele fiind piese deosebite, de epocă.

Colier Victorian din aur, argint, diamante și smaralde

Un colier Victorian din aur și argint, cu diamante și smaralde, realizat în jurul anului 1880, ce are un preț de pornire de 15.000 de Euro, o brățară din aur de 22K, cu diamante, safire, rubine și email, din aceeași perioadă, pentru care licitația începe de la 7.500 de Euro, un ceas Chopard Happy Diamonds, din aur, cu diamante, de mână, de damă, cu un preț de pornire de 4.000 de Euro, la jumătate față de cel de listă, ori broșa Belle Époque din aur, decorată cu diamante și perle, datată 1900, cu preț de intrare în eveniment de 600 de Euro sunt doar câteva exemple ce dovedesc diversitatea unei asemenea licitații.

În același univers al rafinamentului și al valorii patrimoniale se înscrie și Licitația de Design Interior și o Colecție de Argint, programată în data de 2 aprilie, de la ora 18.00, care aduce la Artmark o selecție spectaculoasă de mobilier și obiecte decorative capabile să transforme o casă într-un spațiu cu identitate, memorie și stil.

De la cabinete Neo-Gotice, console și oglinzi, până la piese Mid-Century scandinave, mobilier colonial, accente chinoiserie, măști africane, panouri Dogon din Mali, fotolii chinezești din perioada Qing și covoare orientale sau românești, evenimentul propune un dialog seducător între eleganța europeană a secolelor XVIII–XX și farmecul formelor exotice. Un loc aparte îl ocupă bogata selecție de piese de artă decorativă, care însumează aproximativ 50 de kilograme de argint, conferind întregului ansamblu nu doar strălucire și prestigiu, ci și o remarcabilă dimensiune investițională și de tezaurizare.

Publicul este invitat să descopere întreaga selecție de bijuterii importante și artă decorativă în expozițiile de la Palatul Cesianu-Racoviță, locul unde se află și creații ale artiștilor plastici de top, remarcabile opere de artă din universul colecțiilor private, dar și o extraordinară expoziție dedicată iubitorilor de istorie, unde în centrul atenției se găsește și un artefact extraordinar, „Coiful cu eroi” sau „Coiful Unguresc”, ce urmează a fi licitat marți 31 martie, de la ora 18.00. Pot participa la licitațiile Artmark de la Palatul Cesianu-Racoviță sau de pe Platforma Artmark Live toți cei care au deja un cont de colecționar (care se deschide simplu, gratuit, în doar 3 pași).

