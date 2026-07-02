Aproape 2.700 de oameni au devenit milionari în fiecare zi din 2025

Peste 2.680 de milionari au apărut zilnic în 2025, potrivit unui nou raport privind averea realizat de UBS.

Banca elvețiană a declarat că numărul milionarilor a crescut în toate cele 56 de piețe pe care le studiază, ceea ce reprezintă o premieră.

„Câștigurile nu au fost întotdeauna extraordinare, dar au fost ample”, au scris cercetătorii UBS. „Luate împreună, acestea indică o lume care a continuat să acumuleze bogăție și să-și sporească populația bogată.”

La nivel global, UBS estimează o creștere de 1,5% a populației de milionari anul trecut, în mare parte datorită piețelor financiare puternice. Aproximativ jumătate din totalul noilor milionari provin din SUA, unde numărul a crescut cu aproximativ 441.000

Factorii care determină acumularea de avere tind să evolueze lent, iar Marele Transfer de Avere continuă să influențeze modul de distribuire a averii. Acest Mare Transfer de Avere se referă la transferul financiar care se va produce în următoarele decenii, pe măsură ce generațiile mai vechi (în special baby boomers) vor transmite active financiare și nefinanciare moștenitorilor (generațiile X, millennials și Gen Z) sau le vor orienta spre scopuri filantropice.

Estimări ale unor firme de consultanță şi analize arată că suma implicată este imensă — zeci de mii de miliarde de dolari (unele rapoarte vorbesc despre ~84.000 miliarde USD până în 2045, din care o mare parte va fi moştenită de generaţiile următoare)

Care sunt cele mai puternice forțe care modelează crearea de avere în economia globală actuală?

Crearea de avere este recompensa pentru muncă (productivitate) sau pentru asumarea riscurilor investiționale – dar averea poate fi creată și prin norocul de a te afla la locul potrivit la momentul potrivit, arată raportul UBS

Norocul, și averea pe care el o generează, nu durează însă. Investițiile – în competențe personale și în economia mai largă – sunt cele care creează o avere mai durabilă. Nu toată lumea poate fi norocoasă, de aceea este important ca, în perioade de schimbări tehnologice, oamenii să participe la alte forme de creare a averii pentru a limita creșterea inegalității.

Oamenii tind să își evalueze averea în raport cu averea altora, mai degrabă decât în termeni absoluți, mai spun economiștii elvețieni

Averea globală crește rapid, dar inegalitatea se adâncește

Anul 2025 a fost unul extraordinar pentru averea globală, cu o creștere de peste 10% a averii personale, cel mai rapid ritm din ultimii ani. Această creștere a fost alimentată de piețe financiare puternice și de o creștere semnificativă a activelor nefinanciare, semnalând o îmbunătățire generală a standardelor de viață.

Cu toate acestea, câștigurile au fost distribuite inegal: în timp ce averea medie a crescut considerabil, averea mediană a scăzut în majoritatea piețelor, evidențiind o prăpastie în creștere între cei mai bogați și restul populației.

Persoanele cu averi mari stimulează expansiunea dinamică a averii

„Frații mai mari” ai EMILLI (Everyday Millionaires), adică persoanele cu peste 5 milioane USD, au înregistrat o expansiune robustă, numărul lor și averea cumulată crescând cu rate de două cifre în mai multe piețe cheie: China continentală, Australia și Statele Unite

Europa și Orientul Mijlociu au înregistrat cea mai puternică creștere a averii în 2025, de aproape 18%. Europa de Vest a consemnat o creștere de aproape 17%, iar Europa de Est a înregistrat un salt de 28%. Această performanță a crescut ponderea regiunii EMEA în averea globală, în timp ce ponderea regiunii Asia-Pacific a scăzut.

Număr record de milionari la nivel global

Numărul milionarilor în dolari SUA a crescut din nou în 2025, atingând niveluri record în toate piețele analizate. Aproape un milion de noi milionari au fost creați în 2025, Statele Unite reprezentând aproape jumătate din această creștere, cu peste 1.200 de noi milionari în fiecare zi. Europa de Est a condus în termeni de creștere procentuală, în timp ce Asia-Pacific și Europa de Vest au înregistrat, de asemenea, creșteri semnificative.

Piramida globală a averii trece printr-o transformare, segmentul cel mai sărac reducându-se, iar tot mai multe persoane urcând în clase superioare de avere. În 2025, 1,5% dintre adulți dețin peste 1 milion USD, iar ponderea celor cu mai puțin de 10.000 USD continuă să scadă.

Averea este un lucru, utilizarea ei este altceva

Aceste date nu spun nimic despre puterea de cumpărare. Compararea nivelurilor de avere între țări este utilă, dar ceea ce contează pentru oameni este ce pot face efectiv cu acea avere, ceea ce depinde de nivelul prețurilor locale.

De asemenea, este esențial să distingem între avere și venit, precum și între averea per adult și PIB-ul per adult. Deși corelate, acestea sunt indicatori diferiți și pot diverge semnificativ.

Clasamentele țărilor în funcție de avere diferă considerabil în funcție de indicator (medie vs. mediană sau PIB per adult). De exemplu, Elveția este prima după averea medie, dar abia a opta după averea mediană. Statele Unite sunt pe locul doi după medie, dar pe locul 28 după mediană. Luxemburg este singura țară constant în top 3 după toate măsurile.

Pe termen scurt, variațiile averii pot părea arbitrare. Analiza pe termen mai lung oferă o imagine mai clară. Din 2020, unele țări au înregistrat creșteri de peste 50%, în timp ce altele au avut scăderi semnificative.

Coreea de Sud a avut cea mai mare creștere reală a averii medii (+55%), urmată de Rusia (+37%), Croația (+29%) și Norvegia (+27%). În alte țări, averea a scăzut, inclusiv în Olanda (–14,36%) și Marea Britanie (–23,2%). În Italia, nivelul a rămas aproape neschimbat.

În termeni mediani, situația este mai puțin favorabilă: mai puțin de jumătate dintre țări au înregistrat creșteri față de 2020. Japonia și Emiratele Arabe Unite conduc clasamentul, în timp ce în 20 de piețe averea mediană a scăzut cu peste 10%.

Diferențe în structura averii și a datoriilor

În Suedia, Israel și Taiwan, peste 80% din avere este formată din active financiare. În SUA, această pondere este de aproape 79%, iar în Elveția aproximativ 65%. În China și Italia, activele financiare reprezintă circa 50%.

La polul opus, ponderea este sub 20% în Turcia și sub 26% în India.