Aproape toată țara intră sub alertă de caniculă. Județele care se află astăzi sub cod galben de furtuni și grindină

Meteorologii au emis miercuri noi alerte cod galben de caniculă, ce vizează mare parte din țară, până joi seară. În același timp, ANM anunță că vremea va fi instabilă astăzi în mai multe județe, pentru care a fost emisă alertă de furtuni și vijelii.

Potrivit ANM, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, izolat caniculară (joi, 25 iunie) în cele vestice, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zonele de câmpie din vestul și sudul țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade, cu cele mai mici valori în depresiuni și în zonele cu instabilitate atmosferică accentuată, iar cele mai mari în vestul și nord-vestul țării.

Coduri galbene de caniculă și furtuni

De la ora 12.00 și până dieară, la ora 21.00, intră în vigoare o alertă cod galben de caniculă.

Vizate sunt județe din Crișana, nordul Banatului, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei, unde se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat. Maximele termice vor fi de 30…35 de grade.

Codul galben caniculă este valabil în 24 iunie, intervalul orar 12 – 21

În același timp, ANM a emis o alertă cod galben de vreme instabilă, valabilă astăzi între 12.00 și 21.00.

Astfel, miercuri, în nordul Olteniei și al Dobrogei, nordul și nord-estul Munteniei, sudul Moldovei și cea mai mare parte a zonei de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 40…50 l/mp.

Județele aflate sub cod galben de furtuni în 24 iunie, intervalul orar 12 – 21

De mâine, mare parte din țară va intra sub cod galben de caniculă. Doar cinci județe nu vor fi sub alerta meteo.

Astfel, joi (25 iunie) în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul și estul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie.

Codul galben de caniculă valabil în 25 iunie, intervalul orar 12 – 21

Vremea la București

Pentru Capitală, ANM anunță că miercuri vremea va fi călduroasă, disconfortul termic ridicat, iar gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere.

Cerul va fi variabil, dar după-amiaza vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale (se vor acumula 5…10 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (viteze la rafală de 40…45 km/h).

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade.. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar cea minimă va fi de 19…20 de grade.

Joi, vremea va fi în continuare călduroasă, disconfortul termic ridicat. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 31…33 de grade.

În intervalul 24 iunie, ora 10 – 25 iunie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru vreme călduroasă și disconfort termic.

În intervalul 25 iunie, ora 12 – 25 iunie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat