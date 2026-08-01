Aproape toate marile orașe din Italia, plasate sub cod roșu de caniculă

Aproape toate marile orașe italiene, din nordul și până în sudul Peninsulei Italice, au fost plasate sub incidența unui cod roșu pentru ziua de luni din cauza unui nou val de căldură care afectează Europa, potrivit celui mai recent buletin al Ministerului Sănătății din această țară, publicat sâmbătă, informează AFP.

Dintr-un total de 27 de mari orașe, doar două – Reggio Calabria, în extremitatea sudică a „cizmei” italice, și Messina, situat vizavi, în Sicilia – nu au fost plasate sub un cod roșu, sau nivelul 3 de alertă, cel mai ridicat, pentru ziua de luni.

Temperaturile maxime percepute ar putea să ajungă până la 39°C la Napoli, 38°C la Florența și Palermo și 37°C la Roma. În nordul țării, valori termice de 36°C sunt prognozate la Torino, Trieste și Veneția, relatează Agerpres citând AFP.

După ce a afectat Europa de Vest la începutul săptămânii trecute, un nou val de căldură s-a abătut începând de vineri asupra Europei Centrale, unde temperaturile ar putea ajunge la 44°C în zilele următoare.

Începând din această sâmbătă, 19 mari orașe italiene au fost plasate sub incidența unei alerte meteo de nivel 3: Bolzano, Campobasso, Citavecchia, Florența, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Veneția și Verona.

Duminică li se vor adăuga Catania, Genova, Palermo și Trieste, iar luni Ancona și Bari.

Nivelul 3 de alertă corespunde „unei situații de urgență (val de căldură) susceptibile să genereze efecte nefaste asupra sănătății persoanelor sănătoase și active, nu doar asupra grupelor de risc precum persoanele vârstnice, copiii cu vârste fragede și persoanele cu boli cronice”, a detaliat Ministerul italian al Sănătății.